Für nur 4 € bekommt ihr jetzt auf Steam den heimlichen „Civ-Killer“

News
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Für nur 4 € bekommt ihr jetzt auf Steam den heimlichen „Civ-Killer“

Derzeit bekommt ihr auf Steam für nur 4 € ein Strategiespiel, das das Gameplay von Civilization mit Geschichten wie aus Crusader Kings vereint.

Um welches Spiel geht es? Gemeint ist Old World. Das 4X-Strategiespiel von Mohawk Games erinnert auf den ersten Blick an die berühmte Civilization-Reihe und mit Soren Johnson steckt auch der Lead-Designer von Civilization 4 hinter dem Projekt.

Old World erschien bereits am 5. Mai 2020, damals noch exklusiv im Epic Games Store. Am 19. Mai 2022 folgte der Release auf Steam und GOG. Seitdem wird das Strategiespiel weiter mit Updates und DLCs versorgt. Der letzte DLC für Old World erschien im März 2025 und ließ den Zorn der Götter auf euch los.

Auf Steam bekommt ihr Old World aktuell für 3,99 € statt der üblichen 39,99 €. Das Angebot gilt aber nur noch bis zum 22. Januar 2026.

Hier seht ihr den Trailer zum „Wrath of Gods“-DLC für Old World:

Old World: Trailer zum DLC Wrath of Gods für das Strategie-Spiel auf Steam
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen Styx: Blades of Greed – Das Stealth-Game mit dem fiesen Goblin bekommt jetzt eine Demo auf Steam Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt will der Entwickler die Kritiker verstummen lassen Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Ein Action-RPG auf Steam schließt die Lücke, die das Ende von Stranger Things hinterlassen hat: Ihr müsst eine Kleinstadt vor Dämonen retten

Civilization trifft auf Crusader Kings in der Antike

Was ist das für ein Spiel? Im Kern steckt hier ein 4X-Strategiespiel, das Civilization stark ähnelt. Ihr wählt zunächst ein Volk und euren Anführer aus. Manche Völker lassen euch aus mehreren unterschiedlichen Anführern wählen, die über eigene Boni verfügen.

Im Anschluss wählt ihr Karte und Schwierigkeitsgrad für eure Partie aus. Es gibt vorgefertigte historische Maps, ihr könnt euch aber auch eine Zufallskarte erstellen lassen. Seid ihr im Spiel, erwarten euch dann auch schon die ersten aus der Civilization-Reihe bekannten Mechaniken:

  • Die Karte ist in viele kleine sechseckige Felder unterteilt. Auf vielen davon findet ihr wichtige Ressourcen wie Pferde, Stein oder Eisen.
  • Städte gründet ihr mit Siedlern; mit Arbeitern baut ihr Farmen, Minen und viele weitere Gebäude um eure Städte herum.

Der erste große Unterschied zu Civilization ist, dass ihr euer Volk nicht durch die verschiedenen Zeitalter der Menschheitsgeschichte führt. Das Spiel beginnt in der Antike und bleibt auch dort. Noch dazu mixt Old World einige aus Crusader Kings bekannte Familienmechaniken in den Topf.

Ihr führt nicht nur euer Volk durchs Spiel, sondern auch eure Dynastie: Immer wieder werden Mitglieder eurer Familie in Events und Dilemmas verwickelt, die sich auf ihre Zukunft auswirken können. Stirbt eure Familie aus, endet auch das Spiel.

Mehr zum Thema
Der 9 Jahre alte Vorgänger von Divinity ist auf Steam so beliebt wie seit Release nicht mehr, aber der Chef sagt: eine Sache bereut er
von Benedict Grothaus
Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben
von Cedric Holmeier
Shooter kostet normalerweise 25 € auf Steam, wird verschenkt, die Spieler kaufen ihn trotzdem zum Vollpreis
von Cedric Holmeier

Old World ist „der wahre Civ-Killer“

Was sagen die Spieler von Old World? Auf Steam wird das Strategiespiel „sehr positiv“ bewertet – bei insgesamt über 5.000 Reviews empfehlen 82 % das Spiel weiter. Old World kommt damit deutlich besser an als andere Titel, die sich als „Civ-Killer“ etablieren wollten, wie Humankind oder Ara: History Untold.

Was die Spielerzahlen auf Steam angeht, hinkt Old World der bekannten Civilization-Reihe aber deutlich hinterher. Selbst das umstrittene Civ 7 hatte in den vergangenen 24 Stunden (Stand 20. Januar 2026, 12:20 Uhr, via SteamDB) fast 10.000 gleichzeitige Spieler. Old World hatte in demselben Zeitrahmen rund 1.300 gleichzeitige Spieler (via SteamDB).

Trotzdem pochen Fans darauf, dass Old World das bessere Spiel ist:

  • Nutzer Fouadh schreibt in seiner Steam-Review: „Das ist der wahre Civ-Killer.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits über 4.700 Stunden ins Spiel gesteckt.
  • robeofmanhog schreibt als Civ-Fan nach über 3.800 Stunden in seiner Steam-Review: „Wenn du ein Fan des 4X-Genre bist, ist dieses Spiel ein Muss“

Als starke Alternative zu Civilization, die immer noch Updates erhält, schaffte es Old World auch in unsere Liste der besten Strategiespiele im Jahr 2025. Von Echtzeitstrategie hin zu Aufbau, über neue Hits bis zu alten Klassikern ist da alles mit dabei. Schaut also gerne vorbei, falls ihr weitere Empfehlungen sucht: Die 15 besten Strategiespiele für PC 2025

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Divinity Original Sin 2 steam player peak lohse titel

Der 9 Jahre alte Vorgänger von Divinity ist auf Steam so beliebt wie seit Release nicht mehr, aber der Chef sagt: eine Sache bereut er

Apogea feiert erfolgreichen Test auf Steam will nichts mit Casuals zu tun haben Titelbild

Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben

Shooter wird dank Epic Games auf Steam erfolgreich Titelbild Blood West

Shooter kostet normalerweise 25 € auf Steam, wird verschenkt, die Spieler kaufen ihn trotzdem zum Vollpreis

Titelbild Marvel Rivals Deadpool

Ein Shooter auf Steam hat plötzlich so viele Spieler wie seit Monaten nicht mehr, weil jetzt ein quasi unsterblicher Antiheld mitmischt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx