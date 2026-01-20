Für nur 4 € bekommt ihr jetzt auf Steam den heimlichen „Civ-Killer“

Derzeit bekommt ihr auf Steam für nur 4 € ein Strategiespiel, das das Gameplay von Civilization mit Geschichten wie aus Crusader Kings vereint.

Um welches Spiel geht es? Gemeint ist Old World. Das 4X-Strategiespiel von Mohawk Games erinnert auf den ersten Blick an die berühmte Civilization-Reihe und mit Soren Johnson steckt auch der Lead-Designer von Civilization 4 hinter dem Projekt.

Old World erschien bereits am 5. Mai 2020, damals noch exklusiv im Epic Games Store. Am 19. Mai 2022 folgte der Release auf Steam und GOG. Seitdem wird das Strategiespiel weiter mit Updates und DLCs versorgt. Der letzte DLC für Old World erschien im März 2025 und ließ den Zorn der Götter auf euch los.

Auf Steam bekommt ihr Old World aktuell für 3,99 € statt der üblichen 39,99 €. Das Angebot gilt aber nur noch bis zum 22. Januar 2026.

Hier seht ihr den Trailer zum „Wrath of Gods“-DLC für Old World:

Civilization trifft auf Crusader Kings in der Antike

Was ist das für ein Spiel? Im Kern steckt hier ein 4X-Strategiespiel, das Civilization stark ähnelt. Ihr wählt zunächst ein Volk und euren Anführer aus. Manche Völker lassen euch aus mehreren unterschiedlichen Anführern wählen, die über eigene Boni verfügen.

Im Anschluss wählt ihr Karte und Schwierigkeitsgrad für eure Partie aus. Es gibt vorgefertigte historische Maps, ihr könnt euch aber auch eine Zufallskarte erstellen lassen. Seid ihr im Spiel, erwarten euch dann auch schon die ersten aus der Civilization-Reihe bekannten Mechaniken:

Die Karte ist in viele kleine sechseckige Felder unterteilt. Auf vielen davon findet ihr wichtige Ressourcen wie Pferde, Stein oder Eisen.

Städte gründet ihr mit Siedlern; mit Arbeitern baut ihr Farmen, Minen und viele weitere Gebäude um eure Städte herum.

Der erste große Unterschied zu Civilization ist, dass ihr euer Volk nicht durch die verschiedenen Zeitalter der Menschheitsgeschichte führt. Das Spiel beginnt in der Antike und bleibt auch dort. Noch dazu mixt Old World einige aus Crusader Kings bekannte Familienmechaniken in den Topf.

Ihr führt nicht nur euer Volk durchs Spiel, sondern auch eure Dynastie: Immer wieder werden Mitglieder eurer Familie in Events und Dilemmas verwickelt, die sich auf ihre Zukunft auswirken können. Stirbt eure Familie aus, endet auch das Spiel.

Old World ist „der wahre Civ-Killer“

Was sagen die Spieler von Old World? Auf Steam wird das Strategiespiel „sehr positiv“ bewertet – bei insgesamt über 5.000 Reviews empfehlen 82 % das Spiel weiter. Old World kommt damit deutlich besser an als andere Titel, die sich als „Civ-Killer“ etablieren wollten, wie Humankind oder Ara: History Untold.

Was die Spielerzahlen auf Steam angeht, hinkt Old World der bekannten Civilization-Reihe aber deutlich hinterher. Selbst das umstrittene Civ 7 hatte in den vergangenen 24 Stunden (Stand 20. Januar 2026, 12:20 Uhr, via SteamDB) fast 10.000 gleichzeitige Spieler. Old World hatte in demselben Zeitrahmen rund 1.300 gleichzeitige Spieler (via SteamDB).

Trotzdem pochen Fans darauf, dass Old World das bessere Spiel ist:

Nutzer Fouadh schreibt in seiner Steam-Review: „Das ist der wahre Civ-Killer.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits über 4.700 Stunden ins Spiel gesteckt.

robeofmanhog schreibt als Civ-Fan nach über 3.800 Stunden in seiner Steam-Review: „Wenn du ein Fan des 4X-Genre bist, ist dieses Spiel ein Muss“

Als starke Alternative zu Civilization, die immer noch Updates erhält, schaffte es Old World auch in unsere Liste der besten Strategiespiele im Jahr 2025. Von Echtzeitstrategie hin zu Aufbau, über neue Hits bis zu alten Klassikern ist da alles mit dabei. Schaut also gerne vorbei, falls ihr weitere Empfehlungen sucht: Die 15 besten Strategiespiele für PC 2025