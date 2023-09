Steam: Kämpft im neuen Koop-Spiel als Wikinger mit Knarren gegen Robotergötter

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was verspricht Odinfall? Als von den Göttern Ausgestoßene und wenige Überlebende von Ragnarök – also dem Untergang der alten Welt – lebt ihr in den Ruinen Schwedens. Und ihr wollt nicht nur Rache, sondern ebenfalls Odin – den Göttervater – zu Fall bringen und somit ein zweites Ragnarök verhindern. Denn diesem war ein Weltuntergang wohl nicht genug.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt euch einen großen Einblick in die Kämpfe und verschiedenen Gebiete, die euch erwarten werden. Zu sehen sind auch einige Gegner, wie zum Beispiel fliegende Totenköpfe, aber auch riesige Wölfe.

Was ist das für ein Spiel? Odinfall ist ein Spiel, welches auf Steam erscheint und aktuell in dem Store als Demo herunterzuladen ist.

Odinfall ist ein Online-Koop und Rougelite-Shooter, der auf Steam erscheint und aktuell als Demo spielbar ist. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich in dem Spiel alles um Wikinger und ihre Götter. Wir haben hier den Gameplay-Trailer und einige Informationen für euch.

