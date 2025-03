Was bedeutet OC bei einer Grafikkarte?

Wenn man eine Grafikkarte kaufen möchte, findet man regelmäßig das Kürzel OC. MeinMMO erklärt, was OC bedeutet und was sich dahinter verbirgt.

OC steht für Übertaktung, doch die Mehrleistung sieht immer anders aus

Wofür steht OC? OC ist eine Abkürzung und steht im Englischen für „Overclocking“ oder im Deutschen für „Übertaktung.“

Für die Grafikkarte bedeutet das, dass der Hersteller das Modell bereits werksseitig übertaktet hat und das Modell schneller läuft als das Original-Modell von AMD oder Nvidia. Wenn „OC“ auf der Verpackung steht, dann ist damit eine stabile Übertaktung ab Werk gemeint.

Was bringt OC? Karten mit dem Kürzel OC sind in der Regel etwas schneller als die normalen Standard-Modelle, weil sie eine höhere Taktfrequenz anbieten. Hier kommt es aber ganz darauf an, wie stark der Hersteller sein Modell übertaktet, denn es gibt keinen festgelegten Wert für das Kürzel „OC“: Bei einigen Herstellern sind es nur 1-2 % mehr Leistung, bei anderen dann schon einmal 20 %. Hier bleibt euch dann nichts anderes übrig, als in die Daten der Grafikkarte zu schauen.

In der Praxis kann das schnell für Chaos und Verwirrung sorgen. Um ein Beispiel zu nennen: Die Radeon RX 7090 liegt etwa 10 % hinter der Radeon RX 9070 XT, doch einige OC-Modelle sind so stark werksseitig übertaktet, dass sie problemlos die Leistung einer RX 7090 XT erreichen. Am Ende ist dann die offiziell langsamere Grafikkarte schneller als das offiziell schnellere Modell.

Werksseitiges Übertakten schadet nicht eurer Grafikkarte

Kann das schädlich sein? Nein, denn der Hersteller hat seine Hardware auf die höheren Taktfrequenzen abgestimmt. Ihr bekommt nur ein schnelleres Modell, welches aber genauso lange halten sollte wie ein normales Modell ohne das „OC“-Kürzel.

Wollt ihr ohnehin eure Grafikkarte übertakten, dann kann es sich gleich lohnen, ein übertaktetes Modell zu kaufen. Denn das Modell läuft bereits werksseitig deutlich schneller, ohne dass ihr das Risiko eingehen müsst, einen stabilen Wert für die Übertaktung zu finden.

Und ebenfalls wichtig: Eine Grafikkarte, die vom Hersteller bereits übertaktet ist, könnt ihr selbst zusätzlich noch übertakten, wenn ihr das unbedingt möchtet.

