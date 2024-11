RTX 4080 Super am Black Friday so günstig wie noch nie: Endlich ist 4K-Gaming bezahlbar!

Das ist mit Sicherheit das beste Angebot für Grafikkarten am Black Friday! Die Nvidia RTX 4080 Super bekommt ihr normalerweise nie unter 1000 Euro – so günstig gab es die 4K-GPU noch nie!

Aktuell sind Grafikkarten, die euch eine 4K-Auflösung liefern können, wieder absurd teuer. Doch ein Black Friday Angebot bei Mindfactory hat euren Rücken. Dort bekommt ihr aktuell eine Nvidia RTX 4080 Super zum ersten Mal unter 1000 Euro, also so günstig wie noch nie! Garantiert wird dieses Angebot schnell ausverkauft sein, ihr solltet also zuschlagen, solange ihr noch könnt.

Mit der Palit GeForce RTX 4080 Super sind auch die grafikhungrigsten Spiele-Highlights wie S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer 40.000 Space Marine 2 und Cyberpunk 2077 in beeindruckendem 4K mit Raytracing kein Problem.

Raytracing, Pathtracing & DLSS 3.5 mit der Palit GeForce RTX 4080 Super zum bisher niedrigsten Preis aller Zeiten!

Die Palit GeForce RTX 4080 Super bietet euch dank der modernen Ada Lovelace-Architektur und großzügigen 16 Gigabyte GDDR6X-Speicher beeindruckende Performance für Gaming in WQHD und anspruchsvollem 4K. Mit innovativen Nvidia-Technologien wie RTX-Raytracing und DLSS (Deep Learning Super Sampling) genießt ihr realistische Licht- und Schatteneffekte in unterstützten Spielen – und das bei flüssigen Bildraten!

Der Black Friday 2024 bei Mindfactory ist eure beste Adresse für eine neue 4K-Grafikkarte!

Die Palit GeForce RTX 4080 Super ist äußerst leistungsstark und zugleich platzsparend, sodass sie perfekt für kompakte SFF PC-Systeme geeignet ist!

GPU-Takt: 2.295 MHz (2.580 MHz im Boost)

2.295 MHz (2.580 MHz im Boost) Grafikspeicher: 16 Gigabyte GDDR6X RAM

16 Gigabyte GDDR6X RAM CUDA-Kerne: 10.240

10.240 Anschlüsse: 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Stromverbrauch: 320 Watt

320 Watt Empfohlenes Netzteil: 850 Watt

850 Watt Maße: 294 x 116 x 49,5 mm

Bei Mindfactory könnt ihr die Palit GeForce RTX 4080 Super jetzt anlässlich des Black Fridays historisch günstig für nur 999€ abgreifen!