Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO

Jensen Huang hat Nvidia zu einem der wertvollsten Unternehmen aufgebaut. Doch Investoren fürchten sich vor dem Augenblick, wo Huang nicht mehr da ist. Man befürchtet ein sogenanntes Key-Man-Risiko.

Nvidia gehört heute zu den wertvollsten Firmen der Welt. Mit einem Börsenwert 4,65 Billionen US-Dollar am 29. Januar 2026 liegt das Unternehmen noch vor anderen großen Firmen wie Microsoft (3,58 Billionen US-Dollar) und Amazon (2,6 Billionen US-Dollar). Nvidia verdient derzeit insbesondere mit KI-Produkten Milliarden an US-Dollar.

Für viele ist vor allem eine Person für den Erfolg von Nvidia verantwortlich und das ist der heutige Chef Jensen Huang. Doch Investoren fürchten den Augenblick, wo Jensen Huang plötzlich nicht mehr da ist.

Die große Angst vor dem „Key-Man-Risiko“

In einem ausführlichen Artikel berichtet das Magazin Bloomberg, dass Jensen Huang seit über 30 Jahren der Chef von Nvidia ist. Und bisher gibt es von Nvidia wenig Zeichen dafür, dass man sich über den Wechsel der Chefetage Gedanken gemacht hat.

Das führt aber zu einem großen Problem, vor dem sich insbesondere Investoren sorgen: dem sogenannten „Key-Man-Risiko.“ Als „Key-Man-Risiko“ bezeichnet man eine existenzielle Gefahr für ein Unternehmen, die durch den unerwarteten Ausfall einer unverzichtbaren Schlüsselkraft entsteht. Der plötzliche Wegfall von Huang könnte sich stark auf die Zukunft von Nvidia auswirken, befürchten einige Investoren. Jon Bathgate, Fondsmanager bei NZS Capital, erklärte in einem Gespräch mit Bloomberg:

Man kann kein Investor bei Nvidia sein, ohne sich Gedanken über das Key-Man-Risiko zu machen. Ohne Jensen an der Spitze müsste man eine traditionellere Unternehmensstruktur haben.

Denn Huangs Führungsstil, der auf schnellen Entscheidungen und einer flachen Organisationsstruktur basiere, mache Nvidia einzigartig, so Bathgate.

Andere Firmen wie Apple oder Microsoft haben das Problem mit der Nachfolge zeitig gelöst: Bei Microsoft ist mittlerweile Satya Nadella an der Spitze, bei Apple ist es Tim Cook.

Nvidia hat bisher aber auch wenig unternommen, um zu zeigen, dass es für einen Führungswechsel bereit ist, da es keinen offensichtlichen Nachfolger gibt und keine langfristigen Führungspläne öffentlich bekannt gegeben wurden.

Wie stark Nvidia das Leben von Jensen Huang beeinflusst, zeigt auch ein Interview, welches der Nvidia-Chef kürzlich gegeben hatte. Hier erklärt er, dass er selbst in ruhigen Momenten an das Fortbestehen seiner Firma denken müsse: Der Chef von Nvidia hat keine Work-Life-Balance: Er arbeitet 7 Tage die Woche und kann sich nicht einmal einen Film ansehen, ohne an seine Firma zu denken