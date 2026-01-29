Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO

Jensen Huang hat Nvidia zu einem der wertvollsten Unternehmen aufgebaut. Doch Investoren fürchten sich vor dem Augenblick, wo Huang nicht mehr da ist. Man befürchtet ein sogenanntes Key-Man-Risiko.

Nvidia gehört heute zu den wertvollsten Firmen der Welt. Mit einem Börsenwert 4,65 Billionen US-Dollar am 29. Januar 2026 liegt das Unternehmen noch vor anderen großen Firmen wie Microsoft (3,58 Billionen US-Dollar) und Amazon (2,6 Billionen US-Dollar). Nvidia verdient derzeit insbesondere mit KI-Produkten Milliarden an US-Dollar.

Für viele ist vor allem eine Person für den Erfolg von Nvidia verantwortlich und das ist der heutige Chef Jensen Huang. Doch Investoren fürchten den Augenblick, wo Jensen Huang plötzlich nicht mehr da ist.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Die große Angst vor dem „Key-Man-Risiko“

In einem ausführlichen Artikel berichtet das Magazin Bloomberg, dass Jensen Huang seit über 30 Jahren der Chef von Nvidia ist. Und bisher gibt es von Nvidia wenig Zeichen dafür, dass man sich über den Wechsel der Chefetage Gedanken gemacht hat.

Das führt aber zu einem großen Problem, vor dem sich insbesondere Investoren sorgen: dem sogenannten „Key-Man-Risiko.“ Als „Key-Man-Risiko“ bezeichnet man eine existenzielle Gefahr für ein Unternehmen, die durch den unerwarteten Ausfall einer unverzichtbaren Schlüsselkraft entsteht. Der plötzliche Wegfall von Huang könnte sich stark auf die Zukunft von Nvidia auswirken, befürchten einige Investoren. Jon Bathgate, Fondsmanager bei NZS Capital, erklärte in einem Gespräch mit Bloomberg:

Man kann kein Investor bei Nvidia sein, ohne sich Gedanken über das Key-Man-Risiko zu machen. Ohne Jensen an der Spitze müsste man eine traditionellere Unternehmensstruktur haben.

Denn Huangs Führungsstil, der auf schnellen Entscheidungen und einer flachen Organisationsstruktur basiere, mache Nvidia einzigartig, so Bathgate.

Andere Firmen wie Apple oder Microsoft haben das Problem mit der Nachfolge zeitig gelöst: Bei Microsoft ist mittlerweile Satya Nadella an der Spitze, bei Apple ist es Tim Cook.

Nvidia hat bisher aber auch wenig unternommen, um zu zeigen, dass es für einen Führungswechsel bereit ist, da es keinen offensichtlichen Nachfolger gibt und keine langfristigen Führungspläne öffentlich bekannt gegeben wurden.

Mehr zum Thema
1
Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert
von Benedikt Schlotmann
2
RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft
von Benedikt Schlotmann
3
Viele Spieler sind genervt von Windows 11 und wollen wechseln, dabei hat Valve bereits seit Jahren die perfekte Lösung
von Benedikt Schlotmann

Wie stark Nvidia das Leben von Jensen Huang beeinflusst, zeigt auch ein Interview, welches der Nvidia-Chef kürzlich gegeben hatte. Hier erklärt er, dass er selbst in ruhigen Momenten an das Fortbestehen seiner Firma denken müsse: Der Chef von Nvidia hat keine Work-Life-Balance: Er arbeitet 7 Tage die Woche und kann sich nicht einmal einen Film ansehen, ohne an seine Firma zu denken

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Steve Jobs und iPhone

Steve Jobs überreichte seiner Sekretärin die Schlüssel zu seinem neuen Jaguar, damit sie nie wieder zu spät zur Arbeit kommt [MeinMMO Classic]

Monster Hunter Wilds Performance Patch Community Reaktion

Monster Hunter Wilds erlöst PC-Spieler ein Jahr nach Release: „Zeit, meine negative Review zu aktualisieren“

Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene

PS Plus Essential: Alle Spiele im Februar 2026 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem beliebten Survivalspiel unter Wasser

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx