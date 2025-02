Nutzerin zeigt den abenteuerlichen Gaming-PC ihres Freundes und die Community fragt sich, was da eigentlich passiert ist

Auf Reddit sorgt ein Beitrag für Aufsehen, in dem eine Nutzerin den PC ihres Freundes zeigt. Das Bild zeigt ein chaotisches Setup mit fragwürdig installierter Hardware. Die Reddit-Community reagiert mit einer Mischung aus Entsetzen und Humor.

Im Subreddit pcmasterrace postet die Userin skylovesutoo ein Bild, das den offenen PC ihres Freundes zeigt. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Setup aussehen mag, zeigt sich schnell als eine Sammlung interessanter Entscheidungen in Sachen PC-Bau. Der Zustand des PC legt nahe, dass er mit einigen Problemen zu kämpfen haben muss. Darüber, ob oder wie der PC ihres Freundes so läuft, äußert sich die Userin jedoch nicht.

So zeigt sich das Innere des PCs

Die Grafikkarte und ihr Anhängsel: Als Erstes fällt einem wohl das lose Netzteil im Gehäuse auf, dessen “Anbringung” mechanische Schäden verursachen kann. Es lastet sich auf die Grafikkarte, was einen GPU-Sag auslöst. Ein GPU-Sag bezeichnet das Durchhängen oder Absenken einer Grafikkarte, das oft durch das Gewicht der Karte selbst oder durch andere Einflüsse entsteht. Besonders bei größeren und schwereren Grafikkarten kann es zu dieser Verformung kommen, was langfristig den PCIe-Slot oder die Karte selbst beschädigen kann.

Zudem liegt direkt auf der Grafikkarte eine rote “Karte” auf. Es handelt sich dabei wohl um einen ASUS Wifi-Adapter.

Die CPU steht Kopf: Der Luftkühler der CPU ist falsch ausgerichtet, was bedeutet, dass er warme Luft verteilt, anstatt diese aus dem Gehäuse zu leiten. Diese Ausrichtung führt zu einer schlechten Temperaturregulierung, wodurch die CPU unnötig erhitzt wird, was die Leistung drosseln und die Lebensdauer verkürzen kann.

Das Kabelmanagement und die Belüftung: Die Kabel hängen unordentlich im Gehäuse und sind teilweise stark gebogen, was zu Problemen führen kann. Das Gehäuse des PCs hat zudem nur einen Lüfter, was die Kühlung des Systems verschlechtert. Durch die falsche CPU-Ausrichtung und das lose Netzteil wird das System zusätzlich mit Wärme belastet.

Die Öffnung des Seitenteils könnte auch als Maßnahme dienen, um Problemen der Überhitzung entgegenzuwirken. Denn ohne ausreichend Luftstrom wird die Wärme nicht effektiv aus dem Gehäuse abtransportiert.

Die RAM-Reihenfolge: Die RAM-Module sind vermeintlich in den falschen Slots installiert. Üblicherweise sollten DIMM-Slots in der Reihenfolge 1-3-2-4 belegt werden, sodass die Paare 1-2 und 3-4 den Dual-Channel-Modus optimal nutzen können. Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten, kann der Dual-Channel-Modus nicht korrekt aktiviert werden, was zu einer geringeren Systemgeschwindigkeit und Effizienz führt. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass der Arbeitsspeicher Dual-Channel überhaupt unterstützt.

Bei genauem Hinsehen ist auch Staub auf den Komponenten und im Gehäuse selbst zu erkennen. Zwar hält sich die Menge noch im Rahmen, doch ist es wichtig den PC regelmäßig von Staub zu befreien. Eine zu starke Staubbelastung kann Zugangswege für Luft verstopfen. Hier haben wir einige Tipps, wie ihr euren PC kühl halten könnt.

Das sind die Reaktionen der Community: Die Kommentare unter dem Post wundern sich, wie man so einen PC gestalten kann. Es gleicht einer Wimmelbild-Suche, wer die meisten Fehler finden kann. Aber einige erkennen in der Situation auch eine Art Notlösung: „Ich könnte fast wetten, dass er das getan hat, weil das CPU-Stromkabel sehr kurz ist und er es nicht um die Grafikkarte oder sogar um die Rückseite des Gehäuses herumführen konnte, ich habe das schon ein paar Mal mit billigen Netzteilen gesehen.“ So der User haztech99.

Neben so mancher Hilfestellung oder Ideen, wie man die Komponenten umplanen sollte, amüsieren sich die meisten über den Anblick und scherzen über die Baukunst. „Bemerkenswert, was für ein Mut, was für ein Einfallsreichtum. Im Angesicht großer Widrigkeiten stellte sich dieser Held der Herausforderung und überwand sie. Eine wahre Inspiration für uns alle.“ Kommentierte ein User sarkastisch.

Doch nicht jeder kennt sich gut genug mit Hardware aus, sodass der Bau eines eigenen PCs zu einer echten Herausforderung werden kann. Im Internet findet sich eine überwältigende Vielfalt an Ideen und Vorlagen, wenn es um die Gestaltung eines PCs und um dessen Komponenten geht. Wir haben 7 Tipps für euch, die ihr vor dem Zusammenbau eines PCs wissen solltet, um euch euren nächsten Bau zu erleichtern.