Spieler zerstört versehentlich den Gaming-PC seiner Freundin, ein einfacher Trick ist die Rettung

Ein neues Mainboard kostet allein so viel wie ein schneller Gaming-PC – Was bekommt man für so viel Geld?

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was ist passiert? Auf Reddit erzählt ein User davon, dass er RAM-Riegel im PC seiner Freundin ausgetauscht hat. Dabei tauschte er die Kingston DDR4 2133 8 GB-Riegel gegen die Corsair Vengeance Pro 3200 8 GB aus. Der PC war allerdings ziemlich alt, wie der Spieler selbst anmerkte, und hat ein Gigabyte Z170N-WIFI Mainboard verbaut. Nach dem Einbau der RAM folgte dann der Schreck: Der PC ließ sich nicht mehr einschalten. Beim Drücken des Power-Buttons gingen die Lichter an, der Lüfter drehte sich kurz, aber der Bildschirm blieb schwarz. Es schien, als würde der PC in einer Neustart-Schleife hängen, bis der User letztlich den Stecker zog.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to