Nutzer muss zusehen, wie seine Grafikkarte spontan in Flammen aufgeht, verliert 3.000 € in 30 Sekunden

Ein neuer Computer mit einer 5090 ist normalerweise ein Grund zum Feiern. Jedoch musste ein chinesischer Spieler eine unschöne Erfahrung machen. Dabei verwandelte sich sein Gaming-Rig innerhalb von Sekunden in einen Brandherd.

Was ist passiert? UNIKOs Hardware berichtet in einem X-Post vom 11.02.2026, dass der chinesische Nutzer gefilmt haben soll, wie sein PC Feuer gefangen hat. Das Ursprungsvideo dazu wurde auf der chinesischen Videoplattform Bilibili hochgeladen, jedoch wurde das Video mittlerweile entfernt und ist nicht mehr verfügbar.

Laut UNIKO habe der Nutzer seinen neuen PC-Build mit einer RTX MSI 5090 Gaming Trio fertiggestellt und wollte den ersten Start per Video festhalten. Beim Betätigen des Startknopfes sollen sich mehrere Flammen auf der Grafikkarte entzündet und außerdem zusätzlicher Rauch gebildet haben.

Überraschend war es, dass angeblich nicht der berüchtigte 12vhpwr-Stromanschluss der Grafikkarte für das Unglück verantwortlich sei, denn viele Spieler haben bereits Angst, dass durch den Stecker ihr Gaming-Rig Feuer fangen wird. Es wird im X-Beitrag vermutet, dass der ungewöhnliche Brand durch Speicherchips auf der GPU selbst ausgelöst wurde.

Nutzer hatte Zugang zu einer nicht erwerbbaren GPU

Wieso kann der PC-Bastler die Karte nicht umtauschen? China unterliegt unter anderem einer Import-Restriktion von den USA und chinesische Gamer können keine RTX 5090 legal im Inland erwerben (via slashgear).

Bei uns ist dasselbe Modell zum heutigen Stand am 12.03.2026 für etwa 3.359 Euro zu erwerben (via Geizhals).

Wie der Gamer die Grafikkarte erhalten hat, ist nicht bekannt. Jedoch hat der Spieler durch den Importverbot keine Möglichkeit, die GPU bei ihrem Hersteller einzusenden und einen Garantieanspruch sgeltend zu machen. (via guru3d).

Seine einzige Möglichkeit sind Reparatur-Shops, welche aber schnell teuer werden können. Denn es kam bereits vor, dass ein anderer Nutzer mehr für die Reparatur seiner GPU bezahlen musste, als sie ursprünglich kostete.

Um sich an die Restriktionen des Importverbots anzupassen, veröffentlichte NVIDIA die RTX 5090D für den chinesischen Markt, welche vor allem in ihrer KI-Leistung beschnitten ist. Die Gaming-Performance der GPU ist bei dieser Variante nahezu identisch. (via Trendforce).

Mitte letzten Jahres wurden dann ebenfalls alle Lieferungen der neuen 5090D-Variante nach China eingestellt und alle ausstehenden Bestellungen gecancelt. (via TechPowerUp). Somit wird es sehr schwierig für den Nutzer, einen vergleichbaren Ersatz zu finden.

Kleine Feuer können schnell gefährlich werden

Was kann ich tun, wenn mein elektrisches Gerät brennt? Selbst ein minimaler Brand kann schnell gefährlich werden und es gibt einige Tipps, wie ihr bei einem Rechner-Brand vorgehen könnt (via ergo.de):

Entfernt, falls möglich, sofort den Stromstecker, damit sich das Feuer nicht mit der fließenden Elektrizität weiter ausbreiten kann. Kommt ihr nicht an den Stecker, ohne euch selbst zu gefährden, dann nehmt die Sicherung raus, um den Stromfluss zu unterbrechen.

Löscht das Feuer nicht sofort mit Wasser, hierbei besteht die Gefahr, euch selbst einen lebensgefährlichen Stromschlag zu verpassen. Nutzt am besten (sofern vorhanden) einen C-Feuerlöscher, welcher ein Löschpulver verschießt, das für solche Brände geeignet ist. Sofern der Strom abgeschaltet ist, kann auch ein Feuerlöscher der Klasse A verwendet werden, welcher Wasser oder Schaum benutzt.

Entfernt alle brennbaren Materialien aus der näheren Umgebung, damit das Feuer sich schlechter ausbreiten kann und alarmiert den Notruf mit der Rufnummer 112

Außerdem ist es ratsam, immer ein Auge auf euren Computer zu haben und ihn immer mal wieder zu reinigen, um Staubansammlungen zu verhindern. Diese sind nämlich leicht entzündbar und können im schlimmsten Fall zu einem Hausbrand führen. Ein Gamer auf den Philippinen musste ein Feuer schon einmal miterleben: Spieler lässt seinen Ventilator 5 Tage am Stück laufen, brennt sein Gaming-Zimmer ab – Hofft, dass sein Gaming-PC überlebt hat