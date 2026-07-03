Ein Nutzer berichtet, dass seine Steam Machine bereits nach 20 Minuten gestorben. Schuld ist wohl die GPU auf seinem Mainboard.

Was konkret ist passiert? Ein Nutzer berichtet auf Reddit, dass er sich erfolgreich eine Steam Machine bestellt habe. Viel Freude hatte er mit dem Gerät jedoch nicht, wie er in einem Kommentar schreibt: Bereits nach 20 Minuten wäre das Gerät kaputt gewesen und würde nicht mehr starten. Er selbst schreibt dazu in einem Post:

Ich habe fünf Minuten „No Man’s Sky“ gespielt, dann habe ich das verfügbare Update installiert und das Gerät ist abgestürzt. Falls ihr noch in der Warteschlange steht, seht es positiv: Die werden diesen Mist vermutlich noch ausbügeln.

In einem weiteren Post fügt er hinzu, dass er am Monitor seit dem Fehler kein Bild mehr erhalte. Also das Gerät reagiere nicht und eine LED würde rot leuchten.

Auf der offiziellen Hilfe-Seite von Steam lässt sich der Fehler der Steam Machine übrigens überprüfen. Und hier heißt es: Das System hat einen GPU-Ausfall erkannt , was der Nutzer ebenfalls bestätigt.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Fest verlötete GPU dürfte ein Fall für den Support sein

Was ist daran so ärgerlich? Mal davon abgesehen, dass die Steam Machine erst vor wenigen Tagen offiziell erschienen ist, kann der Nutzer den Fehler selbst nicht beheben. Denn die GPU ist fest mit dem Mainboard der Steam Machine verlötet.

Im Gegensatz zu einem richtigen Computer könnt ihr die Grafikkarte/GPU daher nicht einfach herausnehmen und ersetzen. Der Nutzer muss sich daher wohl oder übel an den offiziellen Support von Steam/Valve wenden, um sein Problem zu lösen.

Wie geht es jetzt weiter? Der Nutzer erklärte, dass er sich an den offiziellen Steam-Support wenden wolle, um das Problem zu lösen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es ein Update des Nutzers zu seiner Steam Machine geben.

Eine Kollegin hat übrigens ihren eigenen Weg gefunden, um den hohen Preisen beim Steam Deck aus dem Weg zu gehen. Sophia Weiss moddet ihr Steam Deck, damit es richtig lange hält und ihr die hohen Preise egal sein können. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich modde mein Steam Deck, damit es richtig lange hält und mir die hohen Preise egal sein können