„Nutzer diskutieren, ob Gaming-Laptops sinnvoll sind, schenken einem wichtigen Argument zu wenig Aufmerksamkeit.“

Zocken ist seit Jahren ein Hobby, das nicht nur am Schreibtisch mit riesigen Rechnern ausgeübt werden kann. Portable Lösungen gibt es viele, aber sie bringen gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Nutzer streiten seit einiger Zeit über den Nutzen von Gaming-Laptops.

Was wird diskutiert? Der Nutzer Ha9lpo321 teilte am 11.02.2026 einen Reddit-Beitrag mit dem Titel „Gaming Laptops are a Scam“, der ursprünglich als Scherz gemeint war und machte mit ihm scherzhaft auf den Vorteil der Portabilität der Geräte aufmerksam.

Mit über 26.000 Upvotes und 2.000 Kommentaren entfachte der Post eine Diskussion über die Brauchbarkeit von Gaming-Laptops und welche Alternativen es gibt. Selbst manche Nutzer wurden schon kreativ und kreierten einen einzigartigen Desklaptop.

Es werden unter anderem Argumente wie Kosten, Nutzen und Portabilität miteinander abgewogen, verglichen und ausgetauscht. Dadurch bildeten sich zwei größere Meinungsgruppen in den Kommentaren.

Laptops sind entweder unnötig oder superpraktisch

Welche Meinungsgruppen gibt es? In den Kommentaren dominieren zwei größere Gruppen, welche unterschiedliche Sichtweisen vertreten:

Die erste Meinungsgruppe ist der Ansicht, dass Laptops, wenn überhaupt, nur als Desktop-Ersatz fungieren sollten und nicht zum Gaming für unterwegs geeignet seien. Handhelds wie ein Steam Deck wären wesentlich portabler und praktischer.

AshleyAshes1984 erklärt zum Beispiel, dass Laptops nur als Ersatz für einen Rechner dienen sollen: Die Geräte seien leichter zu transportieren, aber würden abseits davon nur Staub ansammeln, wenn die Person einen richtigen PC zur Verfügung hätte (via Reddit).

Die andere Seite ist der Auffassung, dass die Portabilität und Vielseitigkeit von Laptops wichtig seien und viele Menschen ein Gerät wollen würden, das sie sowohl für die Arbeit als auch zum Zocken benutzen können (via Reddit).

Die Wahrheit liegt in der Mitte

Wie sieht die Situation genau aus? Beide Seiten haben stimmige Argumente, schenken aber einem wichtigen Aspekt zu wenig Aufmerksamkeit.

Es kommt auf den Anwendungsfall eines Nutzers an. Gaming-Laptops können für viele Menschen ein praktisches Gerät darstellen. Das gilt insbesondere für Personen, die viel mobil unterwegs sind und trotzdem arbeiten und spielen wollen.

Sollten Spieler einen festen Platz zum Zocken haben, dann ist ein Desktop-PC in vielen Fällen sinnvoller, da Gaming-PCs oftmals mehr Leistung besitzen als ein Laptop derselben Preisklasse und grundsätzlich auch aufrüstbar sind. Dadurch sind Gaming-PCs langfristig eine bessere Option.

Wer aber vor allem kurze Strecken, etwa per Bus oder U-Bahn zurücklegt, für den eignet sich ein Handheld-Gerät oftmals eher, denn Handhelds sind leichter ein- und auszupacken. Die Vorteile eines Laptops, obendrein noch als Office-Gerät zu fungieren, lassen sich unterwegs obendrein kaum wirklich nutzen.

Deswegen kommt es sehr stark auf den Anwendungsfall eines Nutzers an. Sowohl Gaming-Laptops als auch PCs und Handhelds haben eine Daseinsberechtigung und füllen eine bestimmte Nische für eine gewisse Zielgruppe. Deswegen sind sie nicht automatisch schlechter als ein anderes Gerät.