Nintendo bringt endlich ein Update für die Switch, das sich Fans seit 5 Jahren wünschen

Nintendo bringt Update 14 auf die Nintendo Switch. Und das Update kommt mit einem Feature, welches sich Fans schon seit Jahren wünschen. Doch völlig glücklich sind die Fans noch immer nicht.

Nintendo bringt in regelmäßigen Abständen Updates für seine beliebte Handheldkonsole. Eine Switch Pro mit besserer Hardware hatte Nintendo bisher nicht vorgestellt, dafür bekommen die Konsolen neue Funktionen und Verbesserung.

Mit dem neusten Update 14 kommt eine Funktion auf die Switch, die sich Spieler schon seit Jahren wünschen. Denn endlich könnt ihr Ordner auf der Switch erstellen.

Nach 5 Jahren könnt ihr endlich Ordner auf der Switch erstellen

Was ist das für eine Funktion? Wenn ihr Spiele auf der Switch installiert, dann landen alle Spiele und Programme wild durcheinander in einem Kachelsystem. Eine richtige Ordnung gab es bisher nicht, ihr musstet dann per Filter oder Suche eure Spiele finden.

Mit dem neuesten Update könnt ihr nun Ordner erstellen. Das heißt, ihr könnt eure Spiele gruppieren und alle in einen Ordner packen. Rennspiele könnt ihr etwa alle in einen Ordner packen, während eure Pokémon-Spiele in einem anderen Ordner landen. Und schon wird es auf der Switch deutlich übersichtlicher.

So sehen die Spiele in einer Gruppe auf der Switch aus.

Wie kann man Ordner erstellen? Zuerst müsst ihr das Update 14 auf eurer Switch installieren. Das passiert normalerweise selbstständig über die Switch. Wenn ihr dann direkt Ordner erstellen wollt, dann geht ihr folgendermaßen vor:

Scrollt im Nintendo Switch-Hauptmenü ganz nach rechts und wählt „Alle Software.“

Drückt die L-Taste, um eure Software nach Gruppen zu sortieren. Wenn Ihr zum ersten Mal eine Gruppe erstellt, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Ihr „Neue Gruppe erstellen“ auswählen können.

Nachdem Ihr die erste Gruppe erstellt haben, klickt auf die Schaltfläche +, um eine neue Gruppe zu erstellen.

Markiert alle Softwaretitel, die ihr der neuen Gruppe hinzufügen möchtet, und klickt dann auf „Weiter“.

Ordnet die Softwaretitel wie gewünscht neu an und drückt dann auf Weiter.

Gebt abschließend einen Namen für die Gruppe ein, und drückt dann auf OK.

Viele User zeigen sich zufrieden, fordern aber weitere Features

Das sind die Reaktionen: Auf reddit hat das Update bisher mehr als 7.000 Upvotes erhalten (via. reddit.com). Die meisten User zeigen sich begeistert und freuen sich, dass die Switch endlich die Funktion mit den Ordnern erhalten hat. So schreiben ein paar User:

Die verrückten Jungs haben es geschafft. Sie haben nur 5 Jahre gebraucht! Rechnen wir mit 5 weiteren Jahren für Themes?

Woah, erst bekommt Mario Kart 8 ein DLC, dann bekommt die Switch endlich Ordner. Was für ein verrücktes, verrücktes Jahr!

Das fordern die User: Nicht alle sind mit dem Update absolut zufrieden. So könnt ihr eure erstellten Ordner etwa nicht direkt auf dem Homescreen anzeigen lassen. Die Gruppen sind nur auf dem Bildschirm „Alle Software“ und nicht im Hauptmenü zu finden.

Das Update dürfte daher eher für Leute sinnvoll sein, die tatsächlich viele dutzende Spiele haben und diese gern sortieren möchten. Für alle anderen lohne sich das vermutlich eher weniger und es wäre besser gewesen, wenn Nintendo einfach den Homescreen des 3DS kopiert hätte, erklärt ein User auf reddit.

Einige Gamer fordern außerdem, dass Nintendo bitte noch weitere Funktionen nachreichen soll. Ein besonders gewünschtes Feature sind etwa „Themes“, wie ihr sie schon bei der PS4 und PS5 finden könnt.

Die letzte große Vorstellung, die Nintendo Switch OLED, konnte die wenigsten User wirklich überzeugen. Das lag aber vor allem daran, weil viele User eine Switch Pro mit besserer Hardware gefordert hatten:

