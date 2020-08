Der Twitch-Streamer und den Online-Shooter Fortnite so populäre Gamer Tyler „Ninja“ Blevins sollte eigentlich sein Debüt in einem Hollywood-Kinofilm geben. Doch seine Szene in „Jumanji: The Next Level“ schaffte es nicht in die Endfassung. Sie wurde gestrichen.

Um diesen Film ging es: Der Film „Jumani: The Next Level“ kam Ende 2019 in die Kinos. Die Stars Dwayne „The Rock“ Johnson, Jack Black und Kevin Hart waren aus „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ wieder dabei.

In dem Film werden Teenager in ein Videospiel gezogen, wo sie in vorgegebenen Spielfiguren schlüpfen, die von den Hollywood-Stars verkörpert werden, wie dem muskulösen The Rock oder den nicht ganz so muskulösen, sondern ziemlich zottligen Jack Black.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Jumani: Willkommen im Dschungel spielte mit einigen typischen Gaming-Konventionen und Klischees.

Den ersten Film hatte Ninja 2017 hoch gelobt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Fortnite-Star Ninja spielte einen Depp als DJ

Das war die Szene: Eigentlich sollten Tyler „Ninja“ Blevins und seine Frau Jessica Blevins in dem Film auftauchen. Wie Ninjas Frau jetzt verriet, sah die Szene vor, dass sie in dem Film mit ihrem Freund zu sehen war, der aber nicht Ninja war, sondern von Schauspieler Bruno Rose gespielt wurde.

Ninja hätte in der Szene einen „Douche DJ im College“ gespielt, also einen Deppen, der Platten auflegt.

Die Szene wurde aber rausgeschnitten. Jessice Blevins sagt, sie hofft, sie zeigen die noch auf YouTube.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ninja soll bald sein Hollywood-Debüt feiern

Das passiert als Nächstes: In einem Interview mit Hollywood Reporter sagt Ninja, dass es sein Ego nicht angekratzt hat, dass die Szene rausgeschnitten wurde.

Seine Pläne für Hollywood stehen weiter. Blevins will die Marke „Ninja“ unabhängig von Streaming machen: Er habe eine „kleine Rolle“ in dem Ryan-Reynolds-Film „Free Guy erhalten, der im Dezember in die deutschen und amerikanischen Kinos kommen soll.

Ninja sagt, er habe am Set viel Lob erhalten: Die Leute hätten ihm gesagt, er sei großartig, ein Naturtalent.

Er habe zwar zu seiner Frau gemeint, die Leute würden ihm das nur erzählen, um sein Ego aufzublähen, damit er nicht denkt, er wäre mies. Aber die Film-Leute hätten ihm gesagt, dem wäre nicht so.

Ninja hofft jetzt, dass sein Auftritt wirklich so gut wird, wie es ihm die Leute im Film versichert haben. Vielleicht hat er ja nicht nur Talent für Fortnite, sondern auch fürs Schauspiel.

Free Guy soll im Dezember 2020 ins Kino kommen. Ninja wird einen Gastauftritt haben.

Ninja soll sein Debüt in Free Guy geben, wenn die Szene nicht wieder gestrichen wird: Auch der Film wird sich mit typischen Gaming-Konventionen und Klischees beschäftigen. Ryan Reynolds spielt einen NPC in einer Welt wie bei „GTA Online“: Er geht jeden Tag zur Arbeit in eine Bank, die dann von wild kostümierten Spielern überfallen und ausgeraubt wird. Der Trailer sieht nach viel Spaß aus:

Ryan Reynolds spielt im Kinofilm „Free Guy“ quasi einen NPC in GTA Online