Der Fußball-Star Neymar Jr streamte im Oktober und November einige Male auf Twitch. Doch aktuell ist er auf der Plattform gesperrt. Es gibt zwei Theorien dazu und eine hat mit der Handynummer von Fußball-Spieler Richarlison zu tun.

Was ist passiert? Neymar Júnior ist einer der bekanntesten Fußball-Spieler der Welt. Entsprechend erfolgreich war sein Einstieg auf Twitch. Bei seinem ersten Livestream am 1. Oktober schauten durchschnittlich 89.278 Menschen zu (via Sullygnome).

Doch das Livestream-Abenteuer scheint zumindest vorerst vorüber zu sein. Seit dem 9. November ist Neymar auf Twitch gesperrt. In der Community gibt es zwei Theorien dazu:

Zum einen könnte er Opfer der DMCA-Takedowns geworden sein. Twitch geht derzeit verstärkt gegen Nutzer vor, die gegen Urheberrechtsverletzungen bei Musik verstoßen.

Zum anderen zeigte Neymar in einem Livestream leichtsinnigerweise die Nummer von seinem Fußball-Kollegen Richarlison.

Wurde Neymar wegen einer Handynummer gesperrt?

Was hat es mit der Handynummer auf sich? Am 18. Oktober zeigte Neymar in einem Livestream sein Smartphone, während er seinen Kollegen Richarlison von der brasilianischen Nationalmannschaft anrief. Damit zeigte er all seinen Zuschauern die Handynummer des Spielers.

So zeigte Neymar die Nummer von Richarlison (Unkenntlichmachung durch MeinMMO).

Richarlison selbst war wenig begeistert und twitterte später, dass er wegen der Aktion über 10.000 Nachrichten innerhalb von 5 Minuten bekommen hat.

Auch danach blieb der Clip dazu wochenlang auf Neymars Twitch-Kanal. Die Telefonnummer von Richarlison ist inzwischen auch auf YouTube und in etlichen sozialen Medien zu finden.

Warum ist das problematisch? Twitch verbietet die „nicht autorisierte Weitergabe privater Informationen“ in seinen Guidelines. Dazu zählt auch das Zeigen von fremden Handynummern.

Es besteht also die Möglichkeit, dass dieser Clip Neymar zum Verhängnis wird. Ob Richarlison selbst eine Beschwerde deswegen eingelegt hat, ist nicht bekannt.

Was ist mit der Musik? Ein möglicher anderer Grund könnte auch die Sperrung wegen Urheberrechtsverletzung sein. Die strenge Kontrolle bei der Nutzung von Musik führt derzeit zu viel Verunsicherung auf Twitch:

Twitch warnte die Streamer, dass sie ihre alten Inhalte durchforsten und alles löschen sollen, die urheberrechtlich geschützte Musik nutzen.

Einige Streamer begannen daraufhin ihr Lebenswerk zu löschen.

Mit Jaryd „summit1g“ Lazar fürchtet nun einer der größten Streamer auf Twitch um seinen Account, weil er schon 3 Strikes hat.

Doch selbst das Löschen von Inhalten schützt anscheinend vor einem Bann nicht. Der deutsche Streamer Papaplatte berichtet, dass er für einen alten Clip gesperrt worden ist, den er selbst aber schon gelöscht hatte. Das liegt wohl daran, dass die Clips auch nach der Löschung noch in einer Datenbank von Twitch gespeichert werden. Inzwischen wurde der Bann für Papaplatte jedoch aufgehoben.

Sergio Agüero ärgert sich genauso in FIFA 20 wie im echten Leben.

Neymar ist nicht der einzige Fußball-Profi, der mit dem Streamen auf Twitch begonnen hat. Der Stürmer Sergio Agüero ist bereits seit dem Frühjahr 2020 dort unterwegs und spielte regelmäßig FIFA 20.

In einem Clip ärgerte er sich herrlich über einen Fehler und sieht dabei genauso aus, wie seine Figur im Spiel.