Nachrichten aus New York in der Corona-Pandemie erinnern mich an The Division 2

Das Videospiel The Division 2 spielt in der neuen Erweiterung in New York. Die aktuellen Nachrichten aus New York wecken beunruhigende Parallelen – auch wenn sich die Realität erheblich von der Fiktion unterscheidet, sagt unser Autor Schuhmann.

Das ist die Situation in der echten Welt: New York gilt manchem als Hauptstadt unserer modernen Welt. In den letzten Tagen entwickelt sich die Stadt, die man als pulsierendes Zentrum kennt, aber auch zur Welthauptstadt der Corona-Pandemie:

In den USA sind mehr als 200.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert – 4.800 Todesfälle sind bekannt

In New York sind 83.889 Corona-Fälle registriert – es gab 1.941 Tote

Das sind die aktuellen Daten der „The New York Times“. Die Zahlen und das Schaubild mit dem großen roten Kreis im Nordosten der US-Karte machen klar: New York ist das Epizentrum des Virus in den USA.

To keep these numbers updated, our journalists are tracking the details of every confirmed coronavirus case in the U.S., collecting information from federal, state and local officials around the clock.



See the latest data here. https://t.co/MgfvlSv2YV — The New York Times (@nytimes) April 2, 2020

Parallelen und Unterschiede im echten New York zum fiktiven

Diese Nachrichten kommen aus den USA: Der Gefängnis-Komplex Riker’s Island ist stark vom Corona-Virus betroffen. Wie die Times berichtet, waren 167 Insassen und 137 Mitarbeiter des Gefängnisses bis Montag, den 30. März, positiv auf Corona getestet worden. Das Gefängnis wird als „unsauber“ und „überbevölkert“ beschrieben.

Bei The Division 2 sind die „Rikers“ eine Gruppe von Gefangenen, die ehemals auf Riker’s Island inhaftiert waren:

Im Spiel sind das skrupellose Gegner, die New York in Teil 1 und in der „The Division 2“-Erweiterung „Warlords of New York“ unsicher machen und die Macht an sich reißen wollen

In der „echten Welt“ sind es Opfer des Virus. Sie müssen die Pandemie unter noch schwierigeren Bedingungen überstehen als die meisten anderen von uns.

Die Rikers sind Standard-Gegner in The Division und The Division 2.

Feldlazarett im Central Park

Im Central Park von New York wurde gerade ein Feldkrankenhaus mit 68 Betten eingerichtet. Das provisorische Krankenhaus soll Patienten aufnehmen, die das Mount Sinai Hospital nicht mehr unterbringen kann.

An Emergency Field Hospital Is Going Up In Central Park As Coronavirus Cases Surge In NYC https://t.co/4gy2HCcYNd pic.twitter.com/TEppCiQsrB — Gothamist (@Gothamist) March 29, 2020

In The Division 2 sehen die Spieler häufig solche Noteinrichtungen, in denen zum Höhepunkt der Dollar-Grippe die Patienten versorgt wurden. Das „Madison Field Hospital“ war etwa die Einstiegs-Instanz in The Division 2.

In der fiktiven Welt von The Division wurde der „Madison Square Garden“, das berühmte Sportzentrum von New York, in ein Feld-Lazarett umgewandelt. Den Central Park kann man in The Division nicht betreten.

New York City has set up 45 new mobile morgues, and local crematories are now allowed to work around the clock. At one Brooklyn hospital, the in-house morgue was filled to capacity on Tuesday. https://t.co/7bdia2YoBk — The New York Times (@nytimes) April 2, 2020

Mobile Leichenhallen

Wie die Times berichtet, hat New York City 45 mobile Leichenhallen bereitgestellt. Außerdem hat man den örtlichen Krematorien erlaubt, rund um die Uhr zu arbeiten. Das sind notwendige Maßnahmen, weil die hauseigenen Leichenhallen der Krankenhäuser überfordert sind.

In The Division 2 begegnen Spieler, wenn sie durch New York laufen, „Body Bags“, Leichensäcken, die sich türmen je näher man den kontaminierten Zonen kommt.

Beides sind Sinnbilder dafür, dass die Zahl der Toten innerhalb einer kurzen Zeit so weit steigt, dass die normale Praxis zur Bestattung eines Leichnams nicht mehr eingehalten werden kann.

Das ist wohl die traurigste Geschichte, die The Division 2 erzählt

Das steckt dahinter: Es ist klar, dass sich die Fiktion aus The Division 2 erheblich von der Realität der USA unter dem Corona-Lockdown unterscheidet. Man sollte Realität und Fiktion trennen.

Dennoch wird sich der ein oder andere Spieler von The Division 2 gerade seine Gedanken machen, wenn er durchs fiktive New York läuft und danach die aktuellen Bilder aus den USA sieht.

Ich hatte etwa ein mulmiges Gefühl, als ich im Fernsehen sah, dass die USA ein Lazarett-Schiff nach New York schickt. Denn am Tag vorher hatte ich in The Division 2 eine Mission auf einem Schiff abgeschlossen, das in New York auf Grund gelaufen ist und das nun einer Terroristin als Basis diente.

Die Entwickler von The Division 2 waren vorm Ausbruch der Pandemie auf die Parallelen zum Corona-Virus und dem Virus in The Division 2 eingegangen. Sie sagten, die Spiele der „Tom Clancy“-Reihe befassten sich mit realen Bedrohungen. Zudem habe man intensiv recherchiert, wie die Behörden und Helfer auf den Ausbruch einer solchen Pandemie reagieren würden.