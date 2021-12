New World hat ein Crossover mit der TV-Serie Wheel of Time angekündigt, die ebenfalls zu Amazon gehört. Durch das Crossover werdet ihr neue Outfits, Skins für eure Waffen und Crests für eure Gilden erhalten können. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Twitch schauen.

Um dieses Crossover geht’s: Das MMO New World von Amazon Game Studios startet im Dezember sein erstes Crossover und zwar mit der neuen TV-Serie Wheel of Time.

Im Zuge des Crossovers können die Spieler insgesamt 6 verschiedene kosmetische Items erhalten. Dabei sind:

Outfits der Charaktere aus der Serie: Red Aja Cloak, Children of the Light Cloak, Egwene’s Cloak und Nynaeve’s Coat

Waffen-Skins: Tam’s Blade und Shadowspawn Blade

Das Ouroboros-Wappen der Serie, das sie für ihre Gilden nutzen können.

So sehen die

So bekommt ihr die Items: Die Crossover-Items gibt es wie so häufig bei Amazon als Twitch-Drops. Um sie zu erhalten, müsst ihr einen Channel schauen, der New World streamt und die Drops aktiv hat.

Je länger ihr zuschaut, desto mehr Drops verdient ihr dabei. Um alle Items zu bekommen, müsst ihr insgesamt 7 Stunden an New-World-Content auf Twitch geschaut haben.

Das Crossover startet am 23. Dezember und endet am 12. Januar. Ihr habt also genügend Zeit, um euch alle Items zu holen.

Was ist Wheel of Time? Bei Wheel of Ttime handelt es sich ursprünglich um eine Buchreihe, die von dem amerikanischen Autor Robert Jordan geschrieben wurde. Die Geschichte dreht sich um den ewigen Konflikt zwischen Gut und Böse und folgt dem Charakter Rand al’Thor.

Dieser ist ein Bauernsohn, der in einem idyllischen ländlichen Gebiet der Zwei Flüsse aufwächst. Doch er und einige seiner Freunde müssen fliehen, als sie von Tiermenschen, den Trollocs, angegriffen und verfolgt werden.

Am 21. November startete Wheel of Time als TV-Serie bei Amazon Prime und erhielt bis jetzt relativ gute Wertungen von 83 % auf Rotten Tomatoes und 7.5 Sterne bei IMDb.

Aktuell läuft in New World schon das Winter-Event. Alles dazu findet ihr in unserem Artikel:

New World: Das Winterkonvergenz-Fest ist da – Alle Infos im Guide