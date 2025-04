Das wichtigste Tool für Path of Exile 2 wird 10 Jahre alt und sein deutscher Entwickler spendiert ein neues Update

Die Lootfilter von NeverSink gehören für viele Spieler von Path of Exile 2 und seinem Vorgänger zum wichtigsten Rüstzeug für eine runde Spielerfahrung. Zum Geburtstag des Tools spendiert der deutsche Entwickler jetzt ein wichtiges Update.

Was ist das für ein Update? Zum 10-jährigen Geburtstag des beliebten Lootfilters „NeverSink“ hat sein deutscher Entwickler ihm ein neues wichtiges Update verpasst. Das Tool hebt wichtigen Loot hervor und sorgt dafür, dass unwichtigerer Loot versteckt oder kleiner angezeigt wird. So sollen Spieler die guten und teuren Items in PoE2 nicht mehr übersehen.

Das neue Update bringt entscheidende Verbesserungen, die es Spielern ermöglichen, wertvollen Loot schneller zu erkennen und wertlosen Loot effizienter auszusortieren. Neu ist die automatische Aktualisierung, die den Lootfilter regelmäßig mit Daten aus der Handelswebsite von Path of Exile 2 füttert. Dank der automatischen Aktualisierung alle 4 Stunden müssen Spieler nicht mehr auf manuelle Updates warten, um die neuesten wirtschaftlichen Veränderungen im Spiel zu berücksichtigen.

Die Aktualisierung war bereits in Path of Exile (1) eine wichtige Funktion für viele Spieler. Jetzt ist sie auch im Nachfolger bereit zum Einsatz. Im Geburtstagsupdate gibt es außerdem einen neuen Style für den Lootfilter mit Namen Cobalt, der einen lebendigen Stil mit sich bringt. Der Cobalt-Filter für Path of Exile 2 bietet die gleichen visuellen Hierarchien für Währungen, Fragmente und Unikate.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer zu Path of Exile 2 “Dawn of the Hunt” sehen:

Loot-Filter sind das wichtigste Tool

Warum sind Lootfilter so wichtig? Ein Lootfilter wie NeverSink ist deshalb so wichtig, weil er Spielern hilft, den Überblick zu behalten. In einem Spiel, wie Path of Exile 2, gibt es unzählige Items, von denen selbst Experten den Wert nicht sofort ermitteln können. Bei vielen Drops kann es zudem schnell unübersichtlich werden und wertvolle Gegenstände können übersehen werden.

Ein guter Lootfilter sorgt dafür, dass sich Spieler auf die wirklich wertvollen Dinge konzentrieren können, ohne von unwichtigem Loot abgelenkt zu werden. Lootfilter blenden den schlechten Loot einfach aus. Wie strikt der Lootfilter agieren soll, lässt sich auf der Website des Entwicklers konfigurieren (via filterblade.xyz).

Wer steckt hinter NeverSink? NeverSink ist bereits seit 10 Jahren ein fester Bestandteil von Path of Exile. Sowohl Profis als auch Anfänger verwenden den Lootfilter durchgängig, um das Spiel angenehmer zu gestalten. Hinter dem wertvollen Tool steckt ein deutscher Entwickler, der das Projekt als Hobby startete. Auf Patreon unterstützen ihn inzwischen mehr als 3.000 Fans, die ihm monatlich finanziell unter die Arme greifen.

Auch in Path of Exile 2 genießen seine Filter hohe Beliebtheit. Sie stehen auf Position 1 bis 7 der populärsten Filter auf PathofExile.com. In seinem Post zum 10-jährigen Geburtstag seiner Filter bedankt er sich bei vielen Begleitern und Wegbereitern, die ihm über die Jahre geholfen haben. Er selbst arbeitet neben den Filtern auch an einem eigenen Spiel, das noch nicht veröffentlicht wurde.

Mit dem neuen Update für NeverSink wird es noch einfacher, die wertvollen von den wertlosen Gegenständen zu unterscheiden. Diese Verbesserung wird das Spielerlebnis weiter optimieren. Mit dem neuen Patch von GGG sollen zudem auch die Bosse im Spiel einfacher werden: Path of Exile 2 macht die schwierigen Bosse leichter, Fans denken Feiglinge sind schuld