Neues Strategie-Spiel startet direkt mit 92 % auf Steam, will einen alten Klassiker wiederbeleben

Ein neues Strategie-Spiel will der geistige Nachfolger des alten Klassikers Command and Conquer sein. Damit kommt das Game sehr gut an: Die ersten Reviews auf Steam sind zu 92 % positiv.

Die Rede ist natürlich von Tempest Rising: Einem neuen Echtzeit-RTS, das – wie Kollege Maurice Weber es auf seinem YouTube-Kanal treffend ausdrückt – so stark von Command and Conquer (kurz C&C) „inspiriert“ ist, dass es schon irgendwie unverschämt rüberkommt.

Tempest Rising wird von Slipgate Ironworks entwickelt und erscheint am 24. April 2025 auf Steam. Käufer der Deluxe-Edition dürfen allerdings schon seit dem 17. April spielen.

Einen Trailer zum Tempest Rising seht ihr hier:

Spieler freuen sich über „neues ‚altes‘ C&C“

Was sagen die Spieler zu Tempest Rising? Nur einen Tag nach Release hat das Spiel bereits über 500 Rezensionen, von denen 92 % positiv ausfallen. Viele freuen sich, dass Tempest Rising das alte Spielgefühl der C&C-Reihe zurückbringt.

So schreibt etwa Rebelismus in seiner Review: „Bis jetzt kann ich sagen, das ist genau das, was ich mir schon lange gewünscht habe. Gutes Kampagnen/Skirmish-Game. Es fühlt sich an wie ein neues ‚altes‘ Red Alert von Westwood.” (via Steam)

RavenDown ist der Meinung: „Wenn du ein Fan von Command and Conquer 3: Tiberium Wars bist, wirst du dieses Spiel richtig genießen. Die Einheiten, die Musik und das Gameplay sind absolut gelungen!“ (via Steam)

schizzoo freut sich ebenfalls und schreibt: „Endlich wieder C&C Gefühl. Rasanter Basisbau und Tankrush. I Love it. Einige Bedienungserleichterungen und eine bessere Radarkarte wären hilfreich. Aber für einen Release alles gut gelungen. Macht richtig Spaß.“ (via Steam)

Zwei spielbare Fraktionen und Kampagnen

Worum geht es in Tempest Rising? Das Spiel findet in einer alternative Zeitlinie der echten Welt statt. In dieser führte die Kubakrise zu einem Atomkrieg, in dessen Zuge die alten Supermächte zerstört und drei neue entstanden sind. Von den drei Fraktionen sind zu Release zwei spielbar:

Die Global Defense Forces (GDF), die sich selbst als Friedenstruppe bezeichnen

Die Tempest Dynasty, die sich aus einem Bund von Staaten zusammensetzt und der GDF Widerstand leisten

Beide Fraktionen haben ihre eigene Kampagne, in der ihr um die Kontrolle sogenannter Tempest-Ranken kämpft – einer mysteriösen und zugleich sehr mächtigen Energiequelle.

Command and Conquer gehört zu den einflussreichsten Strategie-Spielen, war aber nicht das erste RTS. Wie hat das Genre also seinen Anfang genommen? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Age of Empires, Warcraft oder C&C sind cool – Aber was war eigentlich das erste RTS der Videospielgeschichte?