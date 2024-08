Vor 35 Jahren erschien ein japanisches Spiel mit deutschem Titel, das ein ganzes Genre revolutionierte

Echtzeit-Strategiespiele gibt es viele, und einige davon sind richtig gut. Aber was war eigentlich der erste Titel, der dem Genre zugeordnet werden kann? Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit.

Age of Empires, Command & Conquer oder Warcraft sind einige der bekanntesten Vertreter der Echtzeit-Strategie. Ihre Nachfolger gehören heute zu den besten Spielen des Genres. Die Ursprünge liegen aber wesentlich weiter zurück. Da stellt sich die Frage, welches eigentlich das erste, richtige Echtzeit-Strategiespiel war. Kommt mit, wir unternehmen eine Reise in die graue Vorzeit der Videospiele.

Experimente in Echtzeit …

Wo liegen die Ursprünge des Genres? Erste Experimente gab es bereits Anfang der 1970er Jahre. Invasion von 1972 war eine Mischung aus Brett- und Videospiel und enthielt bereits erste Echtzeit-Elemente. Wirklich viel davon übrig geblieben, ist heute aber nicht.

Besonders in den frühen 80er Jahren erschienen eine Reihe an Titel, die erste Ansätze des Echtzeit-Strategiespiels enthielten. Sie hießen Utopia, Modem Wars oder Nato Commander und probierten verschiedene Ansätze aus. Natürlich waren diese Spiele technisch sehr limitiert.

… führten zu einem Meilenstein des Genres

Was war das erste richtige RTS? Als das erste, wahre Echtzeit-Strategiespiel gilt Herzog Zwei. Es handelt sich um ein japanisches Spiel aus dem Jahr 1989, welches kurioserweise einen deutschen Titel trägt. Von allen Spielen aus jener Zeit erinnert es am meisten an spätere Vertreter des Genres und enthielt Elemente, die wegweisend waren.

In Herzog Zwei steuert man einen Mech, der über das Schlachtfeld gesteuert wird. Aber auch Bodentruppen gibt es, die der Spieler taktisch klug umher manövrieren muss, um am Ende die gegnerische Basis zu zerstören.

So sah Echtzeit-Strategie im Jahr 1989 aus.

Ganz typisch kann man den Einheiten Befehle geben, sie in die Schlacht führen, und muss mit verschiedenen Ressourcen haushalten. Den heute bekannten Echtzeit-Strategiespiel war Herzog Zwei schon recht ähnlich. Das Spiel revolutionierte das Genre und kann heute in einer etwas aufgemotzten Form auf der Nintendo Switch gespielt werden (via Nintendo-Shop).

Den Durchbruch brachte ein anderes Spiel

War Herzog Zwei ein Erfolg? Leider nicht. Jedoch hatte das Spiel Einfluss auf nachfolgende Titel und diente als Inspiration. Nur drei Jahre später erschien Dune II von Westwood, ein Spiel, das das Genre bekannter machte und die heute etablierte Steuerung in solchen Spielen einführte. Zudem basierte es auf der gleichnamigen Romanreihe und dem Film von David Lynch, der übrigens nicht der erste Versuch war, den Wüstenplaneten auf die Leinwand zu transportieren.

Der Begriff „Real-Time-Strategy“ samt Abkürzung „RTS“ kommt auch aus dieser Zeit, nämlich von Westwood-Grüner Brett W. Sperry, der ihn im Zusammenhang mit seinem Dune II nutzte (via gamespot.com)

Nachfolgende Spiele wie Command & Conquer oder Warcraft sorgten für weitere Popularität, sodass das Genre vor allem in den 90er Jahren seine große Blüte erlebte. Einige Jahre später sollte dann die 3D-Grafik abermals neue Perspektiven und taktische Möglichkeiten eröffnen. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Weitere Trivia-Fakten rund um das Thema Videospiele und Entertainment findet ihr auf MeinMMO.