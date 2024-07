Bounty Star auf Steam kombiniert Mech-Shooter mit entspanntem Basenbau – Erscheint noch Ende 2024

Auf Steam soll demnächst ein Spiel erscheinen, das alle Mech-Fans und Cozy-Gamer vereinen könnte. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Spiel geht es hier? Bounty Star ist ein neues Action-Abenteuer, entwickelt von dem Indie-Studio DINOGOD. Das Spiel verspricht ein interessanter Mix aus actionreichen Mech-Kämpfen und entspanntem Basenbau, mit Landwirtschaft zu werden.

Erscheinen soll das Spiel auf Steam, der PS4/PS5 sowie der Xbox Series X|S und Xbox One. Ein neuer Trailer kündigte jetzt an, dass der Release noch in 2024 sein soll, auch, wenn es noch kein genaues Datum gibt.

Was euch erwartet? Ihr schlüpft in die Rolle von Clem, einer ehemaligen Soldatin, die ihr Leben jetzt als Kopfgeldjägerin betreibt. Mit ihrer Mech geht sie in einer postapokalyptischen Welt auf die Jagd nach Kopfgeldern, um sich so ihre Basis und ihr Geschäft auszubauen.

Der neuste Trailer zeigt euch schon mal einiges an Gameplay. In Bounty Star begebt ihr euch mit eurer Mech auf verschiedene Missionen, um euer Geld zu verdienen und neue Materialien zu sammeln. Dabei steuert ihr dann eure Mech, die ihr auch individuell gestalten und ausrüsten könnt. Unter anderem könnt ihr sie mit neuen Waffen ausrüsten und eurem Spielstil anpassen.

Mech-Kämpfe, Basenbau und Landwirtschaft

Was macht man im Spiel? Die zahlreichen Kämpfe scheinen in guter Hack’n’Slash-Manier stattzufinden. Neben diesen actionreichen Missionen müsst ihr euch allerdings auch euer alltägliches Leben bewerkstelligen. Ihr erbaut eure Basis und gestaltet sie nach euren Vorstellungen.

Aber auch um eure eigene Landwirtschaft müsst ihr euch kümmern. Diese soll vom Prinzip her stark an Stardew Valley erinnern. Auf einem kleinen Stück Land müsst ihr Verschiedenes anbauen, außerdem dürft ihr kochen und euer eigenes Geschäft ausbauen.

In euerer Basis könnt ihr dann auch neue Materialien und Ausrüstung für eure Mech herstellen, um euch auf die nächsten Kämpfe vorzubereiten. Auch in einem anderen Spiel auf Steam erwartet euch Mech-Action: In einem neuen Zwergen-Spiel auf Steam steuert ihr einen Mech und sollt eine Fantasy-Welt aufbauen