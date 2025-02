Ein neues Rollenspiel auf Steam macht Sterben zu einem wichtigen Skill, wird schon in der Demo „äußerst positiv“ bewertet

In einem neuen Rollenspiel ist es kein Hindernis, wenn eine eurer Figuren im Kampf stirbt – ganz im Gegenteil. In der Demo auf Steam kommt das bei den Spielern bereits „äußerst positiv“ an.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von The Hundred Line -Last Defense Academy-. Das JRPG erscheint am 23. April 2025 für den PC auf Steam und für die Nintendo Switch. Entwickelt wird das Spiel von Too Kyo Games, das erst im Jahr 2017 von ehemaligen Danganronpa-Entwicklern gegründet wurde. Darunter befindet sich auch der Erfinder der Reihe, Kazutaka Kodaka.

Eine kostenlose Demo zu The Hundred Line -Last Defense- gibt es derzeit auf Steam. Die kommt bereits sehr gut an – von den derzeit 703 Reviews fallen 96 % positiv aus.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

100 Tage von Monstern belagert – und das auch noch in der Schule

Worum geht es in dem Spiel? Takumi Sumino ist eigentlich ein ganz normaler Teenager und führt auch nicht das spannendste Leben. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als seine Stadt von grotesken Monstern angegriffen wird. Inmitten dieses Angriffs taucht eine eigenartige Kreatur auf und bietet ihm die Macht an, seine Liebsten zu beschützen – doch die hat einen Preis.

Daraufhin wacht Takumi in der Akademie der letzten Verteidigung auf: Einer Schule mitten im Nirgendwo, umringt von mysteriösen Flammen. Diese soll er zusammen mit 14 weiteren Schülern beschützen – und zwar ganze 100 Tage lang.

Die Kämpfe gegen die Schul-Invasoren laufen rundenbasiert ab. Eure Spielfiguren, von denen ihr pro Kampf immer nur eine handvoll mitnehmt, bewegt ihr dabei wie auf einem Schachbrett umher. Sollte eine eurer Figuren im Kampf sterben, ist das nicht weiter tragisch – sie wird später ganz einfach wiederbelebt.

Sterben ist hier nicht nur eine Option, ihr werdet sogar dazu ermutigt: Hat das letzte Stündlein einer Figur geschlagen, nutzt die ihre letzten Blutreserven für einen ultimativen Angriff und verleiht euch Boni für die verbleibende Dauer des Gefechts.

Geopferte Einheiten kehren zu Beginn einer neuen Welle wieder zurück von den Toten und verbessern sogar eure Punktezahl. Es ist also nicht immer die schlaueste Entscheidung, eure Charaktere zu beschützen – manchmal gewinnt ihr mehr, wenn ihr sie kopfüber ins Verderben stürzen lasst.

Das Steam Next Fest bietet eine Vielzahl zeit-exklusiver Demos, die ihr nur jetzt ausprobieren könnt. Eine weitere lässt euch in die Rolle eines chaotischen Lieferjungen schlüpfen – mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Ein neues Action-Spiel auf Steam erinnert an Oldschool-GTA – Hat eine Open World, als hätte sie Michael Bay produziert