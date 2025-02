Ein neues Action-Spiel auf Steam erinnert an Oldschool-GTA – Hat eine Open World, als hätte sie Michael Bay produziert

Auf Steam könnt ihr aktuell zahlreiche Spiele kostenlos ausprobieren. Eines davon ist ein Action-Spiel, das an die alten GTAs erinnert und euch in eine Open World schickt, wie sie von Filmregisseur Michael Bay in Szene gesetzt worden sein könnte.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel trägt den Namen Deliver at all Costs, und der Name ist hier Programm: Ihr spielt einen Kurier mit rätselhafter Vergangenheit und, sagen wir mal, ungewöhnlichen Methoden. Entwickelt wird das Action-Spiel von Studio Far Out Games für die folgenden Plattformen:

PC (Steam, Epic Games Store)

PS5

Xbox Series X|S

Wenn wir davon reden, dass Deliver at all Costs an „die alten GTAs“ erinnert, dann meinen wir auch die ganz alten Teile – also GTA 1 und 2 aus den Jahren 1997 und 1999. So wie damals spielt ihr nicht aus der Third-Person-Ansicht, sondern einer isometrischen Perspektive – also „schräg von oben“. Auf 3D-Grafik müsst ihr dabei allerdings nicht verzichten.

Ein Release-Datum haben die Entwickler noch nicht genannt. Im Rahmen des Steam Next Fest gibt es aber bereits eine kostenlose Demo zu Deliver at all Costs.

Lieferjunge mit der Zerstörungswut eines Michael-Bay-Films

Die größte Besonderheit des Spiels ist der wahnsinnige Zerstörungsgrad: Fast alles in der Spielwelt lässt sich mit eurem Lieferwagen zu Schutt fahren. Die Zerstörung folgt dabei einer komplexen Physik-Engine. Mehr dazu verraten die Entwickler in einem Video auf YouTube.

Bei der ganzen Zerstörung und dem Wahnsinn vor der Kamera könnte man fast meinen, dass Michael Bay das Spiel mitentwickelt hat. Der Regisseur ist unter anderem für seine Transformers-Filme bekannt – und dafür, vieles in seinen Filmen explodieren zu lassen.

Bei der Spielwelt handelt es sich um eine (fast) Open World. Diese besteht aus mehreren großen Arealen, die durch Tunnel miteinander verbunden sind. Die Tunnel fungieren als Ersatz für störende Ladebildschirme.

Habt ihr die Demo vielleicht schon selbst ausprobiert oder klingt das Spiel spannend für euch? Schreibt uns eure Eindrücke doch gerne in die Kommentare. Weiteres zum Spiel erfahrt ihr in diesem Artikel: Nicht einmal der Weltuntergang hält uns in diesem Action-Spiel davon ab, unsere Pakete auszuliefern