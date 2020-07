Heute, am 21. Juli, startete das neue und kostenlose MMORPG SoulWorker Anime Legends für Android und iOS. Im Fokus stehen actionreiche Kämpfe und echtes Anime-Feeling. Außerdem könnt ihr bei uns auf MeinMMO exklusiv ein kostenloses Starter-Paket gewinnen.

Was ist das für ein Spiel? SoulWorker Anime Legends ist ein Mobile-MMORPG und entführt euch in die Welt von SoulWorker. Es unterscheidet sich etwas von der PC-Version, die 2018 von Gameforge veröffentlicht wurde, weswegen es auch einen eigenen Namen bekommen hat. Crossplay gibt es also nicht.

Das neue Mobile-MMORPG legt Wert auf rasante und actionreiche Kämpfe. Dabei spielt das Combo-System eine wichtige Rolle, in der perfektes Timing erwartet wird. Zudem gibt es Combos, die zusammen mit anderen Spielern ausgeführt werden können.

Gutes Timing führt zu langen Combos und entsprechend viel Schaden.

Ein Fest für Anime- und Schnetzel-Fans

So läuft das Gameplay ab: In SoulWorker Anime Legends erwarten euch verschiedene Quests und Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Dabei stehen euch 6 verschiedene Charaktere zur Auswahl, die ihr leveln und ausrüsten könnt.

Mit diesen Charakteren kämpft ihr allein oder in einer Gruppe aus 4 Spielern gegen Monster und erkundet verschiedene Dungeons. Dabei laufen euch Horden von Gegnern über den Weg, die es auszuschalten gilt. Denn die Menschheit kämpft ums Überleben. Die Große Leere, ein alles absorbierendes Portal, ebnete einer Flut von Dämonen den Weg in die Welt.

Das sind die 6 Helden des Spiels: In dem MMORPG wählt ihr einen der vorgegebenen Charaktere aus, die jeweils einen eigenen Spielstil haben:

Haru Estia – Trägt ein großes Schwert mit viel Flächenschaden

Stella Unibell – Verwendet eine Gitarre als Waffe

Lilly Bloommerchen – Nutzt im Kampf eine Sense und hat eine hohe Schlagrate

Erwin Arclight – Der einzige männliche Charakter, nutzt als Waffen zwei Pistolen

Iris Yuma – Nutzt einen riesigen Hammer für kräftige Schläge

Chii Aruel – Trägt ein Katana als Waffe

Wie steht es um PvP? Neben vielen verschiedenen PvE-Inhalten gibt es auch die Möglichkeit, gegen andere Spieler anzutreten. Das PvP findet in Arenen statt und es gibt passend dazu Bestenlisten.

Download und Giveaway zum Spiel

Wo kann man sich das Spiel herunterladen? SoulWorker Anime Legends lässt sich über den Google Play Store oder im App Store kostenlos herunterladen.

Was sind die Systemvoraussetzungen? Um SoulWorker Anime Legends auf dem Smartphone spielen zu können, benötigt ihr ein iPhone 6s/iPad Air 2 oder ein Galaxy Note 5/Galaxy Tab S3 oder bessere Geräte.

Wie läuft das Giveaway? Bei uns auf MeinMMO könnt ihr einen von 45 Starter-Keys zu SoulWorker Anime Legends gewinnen. Das Paket wurde uns vom Publisher GameForge zur Verfügung gestellt und enthält:

Ticket-Supply-Boxen im Wert von je 2,50 EUR mit zufälligem Content in Form von Tickets, Auto Clear Tickets und der In-Game-Währung Zennys.

Kommentiert dazu einfach diesen Beitrag und schreibt dazu, warum euch das Spiel interessiert. Die ersten 45 Kommentare bekommen dann den Key zugeschickt.

