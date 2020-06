Past Fate ist ein neues Sandbox-MMORPG, das nun jeden dazu einlädt, bei der neuen Alpha mitzumachen.

Was erwartet euch in Past Fate? Das MMORPG bietet euch eine große Sandbox, in der ihr euch austoben könnt. Grundsätzlich bleibt es euch überlassen, was ihr in dieser Welt tut. Ihr könnt sie erkunden, gegen Monster kämpfen oder Quests erledigen.

Es ist geplant, dass ihr Söldner anheuern und an Eroberungsschlachten teilnehmen könnt.

Seefahrt wie in Lost Ark und auch Seeschlachten sollen später eine Rolle spielen.

PvP findet auf speziellen PvP-Servern oder auf ausgewiesenen Schlachtfeldern sowie in Arenen statt.

Es erwarten euch sogar WoW-ähnlichen Raids, in denen ihr mit bis zu 24 Spielern gegen Bosse antretet.

Schwarze Magie spielt eine wichtige Rolle. Es ist mit dieser möglich, euch in der Nacht in Ungeheuer zu verwandeln.

So sieht das MMORPG Past Fate in der neuen Alpha aus.

Was bietet die Alpha? Die nun gestartete neue Alpha enthält noch nicht alle Features des MMORPGs. Beispielsweise könnt ihr euren Helden nur aus den drei Klassen Krieger, Priester und Nekromant erstellen. Später gibt es mehr. Darüber hinaus erkundet ihr nur eine Region der Spielwelt.

Es erwarten euch Kämpfe gegen Monster und ihr könnt von NPCs erste Quests annehmen. Generell ist die Version aber noch in einem sehr frühen Zustand, eben eine Alpha. Sie dient dazu, Feedback der Spieler zu sammeln, um Verbesserungen vorzunehmen und das Online-Rollenspiel auf die Wünsche der Spieler auszurichten.

Was ist neu an dieser Testversion? Die aktuelle Alpha bietet einige Verbesserungen gegenüber der letzten Testphase aus dem Februar:

Das Quest-Erlebnis ist besser optimiert

Ihr könnt bis Level 10 aufsteigen, in dem ihr Westborough- und Kingdom-of-Edaria-Quests sowie geheime und versteckte Missionen abschließt

In der Welt erwarten euch viele Geheimnisse und Rätsel, die euch Belohnungen einbringen

Zwei Weltbosse wurden hinzugefügt, die ihr in der Gruppe besiegen müsst. Als Belohnung erwarten euch einzigartige Handwerksrezepte und wertvolle Items

Die neue Alpha von Past Fate bietet euch viele versteckte Geheimnisse in der Welt.

Wie macht ihr mit? Die aktuelle Alpha kann von jedem gespielt werden. Dazu müsst ihr euch auf der offiziellen Website den Client herunterladen, euch anmelden und schon legt ihr los.

Möchtet ihr stattdessen über Steam mitspielen, dann fragt einfach im offiziellen Discord-Channel von Past Fate nach einem Steam-Key. Ihr bekommt ihn dann in der Regel recht schnell zugeschickt, löst ihn dann über Steam ein und schon spielt ihr mit.

Welche Probleme hat die Version noch? Spieler berichten von häufigen Disconnects und Lags. Darüber hinaus ist der Content eben stark begrenzt. Doch das sollte bei so einer frühen Version verständlich sein.

Dafür wird das generelle Spielgefühl gelobt und es macht Spaß, die Welt zu erkunden, während man sich langsam hochlevelt.

