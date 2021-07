Lost Ark hat in einem Post verraten, wann die heiß erwartete Beta des MMORPGs endet. Das Start-Datum sollte demnach definitiv noch im Juli liegen.

Update 14. Juli, 12:57: In einem Nachtrag hat der Community Manager Tosch klarifiziert, dass sich seine Aussage zum Enddatum der Beta auf New World bezog. Offenbar hat er versehentlich den falschen Social-Media-Account verwendet, um den Post zu verfassen.

Wir haben daher weiterhin keine konkreten Infos zum Start der Closed-Beta. Vielen Dank an unseren Leser Jackfu für den Hinweis.

Korrektur unter dem Facebook-Post von Lost Ark (Quelle)

Die ursprünglichen News zu der Lost-Ark-Beta könnt ihr weiter unten lesen.

Wann endet die Beta? In einem Facebook-Post verriet Lost Ark, dass der geschlossene Beta-Test des MMORPGs am 2. August enden wird. Das ist in etwas mehr als zwei Wochen, was stark darauf hindeutet, dass der Start der Beta spätestens in der letzten Juliwoche liegen müsste.

Post auf der offziellen Facebook-Seite von Lost Ark (via Facebook)

Die Information aus dem Facebook-Post überlappt sich mit einer Äußerung des Streamers datmodz bezüglich der Beta. Der Streamer war während der Closes Alpha, die am 11. Juni startete, mit Amazon verpartnert und erzählte, dass der Beta-Test bereits im Juli stattfinden würde.

Der Facebook-Post deutet außerdem an, dass es sich dabei um den einzigen Beta-Test vor dem Release von Lost Ark im Herbst handeln könnte. Es wird von “der Beta” gesprochen und von einer Pause bis zum Release, die den Entwicklern genug Zeit für Feinschliff geben soll.

Gleichzeitig betonten andere Posts des Facebook-Accounts aber, dass das offizielle Startdatum der Beta noch nicht angekündigt wurde und alle bisherigen Informationen nur Spekulationen sind.

Ist der Post echt? Obwohl der Facebook-Account von Lost Ark keinen blauen Hacken hat, handelt es sich um den offiziellen deutschen Account des MMORPGs, der auch auf der EU-Seite von Lost Ark verlinkt ist (via playlostark.com)

Der Post ist außerdem mit “Tosch” signiert und wurde offenbar von dem Community Manager von Amazon Game Studios verfasst (via Twitter). Es handelt sich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit um zuverlässige Information. Versucht sie aber dennoch mit Vorsicht zu genießen, denn auch offizielle Angaben können sich kurzfristig ändern.

Wie kann ich mich für die Beta anmelden? Die Anmeldungen für die geschlossene Beta sind weiterhin offen und ihr könnt euch Jederzeit auf der offiziellen Seite mit eurem Amazon-Account registrieren.

Die Anmeldung wird euch aber nicht garantiert einen Key geben, sondern nur die Chance auf einen Key. Wenn ihr garantiert dabei sein wollt, müsst ihr euch einen der Founder Packs kaufen. Die Preise für die Packs liegen zwischen 24,99 $ und 99,99 $, wobei man für sein Geld noch diverse Vorteile und kosmetische Items erhält.

Alle Infos zu den Founder Packs findet ihr in unserem Artikel dazu.