Mit High Treason wurde ein neues MMO mit Fokus auf PvP-Kämpfen angekündigt. Eure Waffen spielen dabei eine ganz besondere und ungewöhnliche Rolle.

Was ist High Treason? High Treason ist ein MMO mit Fokus auf PvP-Schlachten. Ihr erschafft euch einen Helden, den ihr durch die Spielwelt führt, in welcher ihr Jagd auf andere Spieler macht. So kommt ihr an Erfahrungspunkte, mit denen ihr euren Charakter verbessert. Daneben erledigt ihr Quests, plündert Städte und erkundet Dungeons.

Waffen mit gewissen Anforderungen

Was ist das Besondere am MMO? Ihr könnt eure Items, darunter natürlich Waffen, verbessern. Das passiert aber auf eine ganz besondere Art.

Eure Waffen verlangen von euch, dass ihr bestimmte Aufgaben erledigt.

Es gibt beispielsweise Items, die es nach Blut dürstet. In dem Fall macht ihr euch auf und bekämpft andere Spieler.

Andere Waffen wollen an einem Schleifstein immer wieder geschliffen und anschließend mit einem Wolfspelz poliert werden.

Die Waffen sind mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet, die ihr in den Kämpfen taktisch einsetzt. Mit Kriegshämmern schlagt ihr hart zu, mit Dolchen könnt ihr Feinde aus dem Hinterhalt erstechen. Die Stärke dieser Fähigkeiten wird dabei durch die Qualität der Items beeinflusst. Wenn ihr also die Aufgaben regelmäßig ausführt, dann macht ihr beispielsweise mehr Schaden.

High Treason lässt euch euren Charakter durch PvP-Kämpfe und Quests verbessern.

Was bietet das Onlinespiel noch? Ihr kämpft nicht nur gegen Spieler, sondern dürft Freunde in eure Gruppe aufnehmen, um gemeinsam durch die Welt zu ziehen.

Darüber hinaus ist es möglich, in einem Hardcore-Modus zu spielen. In diesem kommt ein Permadeath-System zum Einsatz, wie es auch vor einigen Monaten in The Division 2 eingeführt wurde. Sterbt ihr, ist euer Charakter für immer weg und ihr müsst einen neuen erschaffen. Je nachdem, wie lange ihr durchgehalten habt, erreicht ihr einen guten oder wenigen guten Platz in der Rangliste.

Wann erscheint High Treason? Der Start war eigentlich für den Februar 2020 geplant. Doch daraus wurde nichts. Momentan gibt es noch keinen neuen Releasetermin. Ihr könnt das Spiel aber über Steam eurer Wunschliste hinzufügen und erhaltet dann eine Nachricht, wenn es losgeht. Ein Preis steht derzeit noch nicht fest.