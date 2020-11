Ihr mögt actionreichere MOBAs im Stil von SMITE? Dann könnte das neue Kingshunt interessant für euch sein. Schon bald dürft ihr es ausprobieren.

Was ist Kingshunt? Das Spiel wird offiziell als Online Multiplayer Action Game bezeichnet, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und Tower-Defense-Mechaniken mit Hack’n’Slash-Kämpfen verbindet.

Der Trailer erinnert sehr stark an das MOBA SMITE, allerdings mit einer deutlich düstereren Atmosphäre. PvP-Kämpfe stehen im Mittelpunkt, in denen zwei Teams, bestehend aus jeweils 5 Spielern gegeneinander kämpfen. Das Video zeigt, wie das abläuft:

Kingshunt mischt Hack and Slay mit Strategie

Was ist das Besondere am Spiel? Die Entwickler möchten, dass die Kämpfe zwar actionreich aber doch auch taktisch sind. Ihr greift aktiv wie in einem Hack’n’Slay an, müsst eure Angriffe aber koordinieren. Beispielsweise ist es wichtig, zu schauen, wann der Gegner die Deckung fallen lässt, um dann gleich zu attackieren. Darüber hinaus ist es nötig, Spezialfähigkeiten strategisch einzusetzen, da diese den Ausgang einer Schlacht maßgeblich beeinflussen.

Die Kämpfe sollen sich ein wenig an Soulslike-Spielen wie Demon’s Souls oder Bloodborne orientieren. Ihr müsst also schauen, wo die Schwächen eurer Feinde sind und diese dann ausnutzen. Das soll zu einem einzigartigen Gameplay führen, bei dem die Kämpfe nicht einfach nur Haudrauf-Action sind, wie dieses Video beweist:

Wie mache ich mit? Die Alpha von Kingshunt startet am 28. November. Ihr könnt euch auf der offiziellen Website für den Test anmelden. Mit etwas Glück werdet ihr ausgewählt.

Das MOBA soll dann im Frühjahr 2021 über Steam starten.

Was ist noch interessant? Genau wie in SMITE habt ihr die Wahl zwischen mehreren Helden, die alle über unterschiedliche Skills und Spielstile verfügen. Ihr sucht euch den Charakter aus, mit dem ihr am besten zurecht kommt. Wichtig ist, dass ihr im Team Helden nutzt, die sich gegenseitig aufgrund ihrer Fertigkeiten ergänzen.

Darüber hinaus kommen Elemente von Tower-Defense-Spielen zum Einsatz. In der ersten Phase des Spiels baut ihr Verteidigungstürme an strategisch klugen Plätzen auf. In der zweiten Phase ist es nötig, die Gegner so zu lotsen, dass sie von diesen Türmen erwischt werden können. Das führt zu einem sehr strategischen aber auch actionbetonten Gameplay.

