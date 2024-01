EA FC 24: „Versus“ ist live – Alle Spieler und Infos zum neuen Event im Überblick

In EA FC 24 hat mit „Versus“ eine bekannte Promo ihr Comeback in Ultimate Team gefeiert. Hier erfahrt ihr alles zum ersten Event-Team, sowie alle weiteren wichtigen Infos.

Was ist das FC-Versus-Event? Mit Feuer-Versus-Eis führte EA in FIFA 22 das Prinzip der Zwillingskarten ein. Das bedeutet, die Promospieler bekommen nicht nur eine Spezialkarte mit Upgrades, sondern gleich zwei. Dabei variieren die gepushten Stats je nach Version etwas.

Ein ähnliches Zwillingskarten-System erwartet euch auch in Versus für EA FC 24. Allerdings bringen die Karten neben veränderten Attributen, zusätzlich verschiedene Einflüsse für die Gesamtchemie mit sich. So verschaffen euch die Feuerversionen einen Boost für die Nation des Spielers, wohingegen die Eiskarten euch einen Extra-Chemiepunkt für den Verein des Spielers geben. Dieser Aspekt wird es erleichtern, die Karten in eure Teams einzubauen.

Die Spieler verfügen außerdem je nach Feuer- oder Eisvariante verschiedene Positionen und andere Playstyles.

Versus in EA FC 24: Alle Spieler aus Team 1

Hier seht ihr alle Spieler aus dem ersten Team aufgelistet. Beachtet dabei, dass jeder Spieler mit zwei Eventkarten in der neuen Promo vertreten ist.

Neymar (Al Hilal)

Son (Tottenham Hotspurs)

Marta (Orlando Pride)

Sergio Ramos (FC Sevilla)

Sterling (FC Chelsea) als SBC

Trippier (Newcastle United)

Hrádecký (Bayer Leverkusen)

Camavinga (Real Madrid)

Morata (Atlético Madrid)

Marco Asensio (Paris Saint-Germain)

Sissoko (FC Nantes)

Laurienté (US Sassuolo)

Spinazzola (FC Roma)

Leak kündigt weiteren Versus-Spieler an

Woher stammen die Leaks? Wir beziehen uns bei dem Leak auf den X-Account (ehemals Twitter) von Futsheriff, der dafür bekannt ist, ein gutes Näschen in Sachen noch unveröffentlichter Spieler zu besitzen.

Wer sich noch nicht spoilern lassen will, sollte die folgende Box nicht öffnen, denn diese beinhaltet einen kommenden SBC-Spieler. Weiter unten lest ihr, was euch während des Events noch erwarten könnte.

Dieser Spieler wird laut Leaks als SBC erscheinen Es handelt sich um Gavi vom FC Barcelona. Dieser könnte mit seinen starken Allroundwerten eine sehr gute Option für das Mittelfeld darstellen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was könnte euch sonst noch zur FC-Versus-Promo erwarten? Neben den üblichen Eventkarten könnt ihr mit thematischen SBCs und Upgrade Packs rechnen, die einen täglichen Login lohnenswert machen. Dazu zählen auch Eventspieler-SBCs, bei denen wir uns vorstellen können, dass ihr euch zwischen zwei Spielern mit jeweils etwas anderen Werten entscheiden dürft.

Auf euch warten außerdem neue Evolutions. Vielleicht könnt ihr, entsprechend dem Thema, einen Spieler mit einer einzigen Evolution in verschiedene Richtungen entwickeln und differenzierte Upgrades erhalten.

Zudem sollte auch ein neuer Cup in den Freundschaftsspielmodus kommen, der euch zusätzliche Rewards beschert, wenn ihr ein paar Siege einfahrt. In den Aufgaben sollten neue Ziele auftauchen, die euch die ein oder andere Belohnung, zum Beispiel ein oder mehrere Feuer-versus-Eis-Karten, versprechen werden.

Wer seine Chance erhöhen will, eine neue Promo-Karte zu ziehen, der könnte zum Beispiel die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen in Betracht ziehen. Hier könnt ihr entweder eure verdienten Packs gleich öffnen oder für das anstehende TOTY aufsparen.