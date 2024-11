Mit einem beliebten Strategiespiel könnt ihr Corona nachspielen; Im Nachfolger müsst ihr die Welt wieder aufbauen

Das beliebte Strategiespiel Plague Inc. lässt euch eine Pandemie wie durch den Corona-Virus ausgelöst nachspielen. Jetzt gibt es einen Nachfolger, in dem ihr die vom Virus zerstörte Welt wieder aufbaut – weil das erste Spiel der Realität zu nahe kam.

Was ist Plague Inc.? Plague Inc. ist ein Strategiespiel von 2012 für Smartphones. Im Game ist es eure Aufgabe, als Pandemie die Weltbevölkerung auszulöschen. Dabei könnt ihr aus sieben verschiedenen Plagentypen eine auswählen. Mit dabei sind Viren, Pilze, Parasiten, aber auch Nano-Viren und Bio-Waffen.

Mittlerweile ist Plague Inc. nicht mehr nur für Mobile, sondern auch via Steam für PC als Plague Inc.: Evolve erhältlich. Jetzt kommt der direkte Nachfolger, in dem ihr aber nicht mehr auf der Seite der Plage, sondern der Menschen steht.

Der Grund dafür, laut einem Entwickler, ist mitunter, wie ähnlich das Gameplay von Plage Inc. der Realität gekommen ist.

Weil ihr Game der Pandemie so ähnlich war, gibt es jetzt ein optimistisches Aufbauspiel

Was macht ihr im Nachfolger? After Inc. spielt nach einem Plague-Inc.-Szenario, nachdem die Pandemie zwar weite Teile der Weltbevölkerung erwischt hat. Allerdings haben vereinzelt Menschen die Plage überstanden, denen ihr nun beim Überleben und Wiederbevölkern der Erde helft.

Dabei baut ihr Niederlassungen, wählt Anführer, erkundet die Umgebung und sammelt Ressourcen. Im Weg steht euch etwa kalte Winter, aber auch Zombie-Angriffe, die es abzuwehren gilt.

Was sagt der Entwickler zu After Inc.? In einem Report von Game File spricht der Game-Designer von Plague Inc. und After Inc. James Vaughan über die Spiele: Es haben sich einige Leute Sorgen gemacht, dass unsere Spiele die Zukunft vorhersagen können. Damit spielt er vermutlich auf die erhöhte Beliebtheit von Plague Inc. während der Covid-19-Pandemie an (The New York Times; Paywall)

Das habe seine Game-Design-Entscheidungen für After Inc. beeinflusst:

Ich habe diesmal versucht, ein glücklicheres und optimistischeres Spiel zu machen. Die Welt ist üppig und schön. Die Überlebenden müssen zwar schwere Zeiten überstehen, aber sie leben und können alles wieder aufbauen. Das einzige Problem sind die Zombies, aber das ist nichts, was man nicht mit ein paar Nägeln an einem Baseballschläger lösen kann.

Vaughan wurde auch gefragt, ob es eine gute Idee gewesen ist, After Inc. für knapp 2 Euro in den App-Stores anzubieten. Viele andere Strategiespiele dieser Art, wie Bethesdas Fallout Shelter, sind kostenlos und finanzieren sich über Mikrotransaktionen.

Tatsächlich ist sich der Game-Designer nicht sicher, ob der Einmalpreis statt kostenlos die richtige Entscheidung war:

Nein – absolut nicht – es ist ein großes Risiko! Der einzige Grund, warum wir die Veröffentlichung eines Premium-Spiels überhaupt in Betracht ziehen können, ist, dass wir unsere bestehenden Zugpferde Plague Inc. und Rebel Inc. haben, die den Spielern helfen werden, unsere Spiele zu finden – und auch zeigen, dass es immer noch einen Appetit auf intelligente, anspruchsvolle Strategiespiele auf dem Handy gibt. Ohne die Hilfe von Plague Inc. hätte es jedes Spiel [von uns], egal wie gut es ist, sehr schwer, wahrgenommen zu werden.

Ob After Inc. ein ähnlicher Erfolg wird, wie der Vorgänger Plague Inc. bleibt abzuwarten. After Inc. ist aktuell für 1,99 Euro im Apple App Store sowie im Google App Store erhältlich. Das Spiel ist aber auch schon für PC via Steam angekündigt worden. Dort soll es 2025 erscheinen.

Wenn ihr grundsätzlich Spaß an Strategiespielen habt, gibt es eine ganze Reihe an Games, die euch gefallen könnten. Wenn ihr die Zeit bis zum PC-Release von After Inc. noch überbrücken möchtet, haben wir für euch ein paar Game-Vorschläge. In unserer Liste findet ihr die 15 besten Strategiespiele für PC.