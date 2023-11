Neues Action-RPG soll wie GTA 5 in der Londoner Unterwelt werden

Spiele auf Kickstarter haben einen schwierigen Ruf. Zwar kommen auch tolle Games heraus wie Chained Echoes, aber viele Crowdfunding-Spiele scheitern an ihren zu großen Ambitionen. Große Ambitionen hat auch ENDS, was sich stark an GTA 5 orientiert.

Was ist ENDS?

Es soll ein düsteres Action-Adventure werden, mit Rollenspielelementen

Es spielt in den Slums von London

Man spielt Rahim, der mit seinen zwei Freunden, Sonny und Reece, überleben und seine schwierige Situation verbessern will

Zusätzlich dazu will das Spiel schwierige Entscheidungen bieten, die den Verlauf der Geschichte stark beeinflussen

Die Kickstarter-Kampagne dazu ist vom neuen Studio Concrete Realms und ENDS stellt deren Erstlingswerk dar.

Große Ambitionen in einer immersiven Welt

ENDS will viel bieten. Die Underdog-Geschichte in London, in der sich der Protagonist herumschlagen muss, klingt spannend, vor allem mit dem Setting. Wichtige Entscheidungen und die Partnerschaft mit Influencern und Kleidungsmarken klingen auch nach einer cleveren Idee, um die Stadt authentisch zu repräsentieren.

Die Welt soll immersiv werden, in der man viele Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen und sich um Leute zu kümmern, die einem im Weg stehen. Kleine Hinweise in Interaktionen und der Welt sollen große Möglichkeiten bieten, eure Ziele zu erreichen.

Technisch wirbt Concrete Realm mit der Nutzung innovativer Technologie mit Schlagwörtern wie Unreal Engine, Metahuman Animatior oder Blender. Außer einem kurzen Teaser auf der Kickstarter-Seite von ENDS sieht man aber kein Gameplay oder Story.

Grundsätzlich klingt das alles sehr gut, aber eben auch unglaublich ambitioniert, vor allem für ein Erstlingswerk eines neuen Entwicklerstudios.

Bevor man das Projekt unterstützt, sollte man sich gut informieren und sich vergegenwärtigen, dass es natürlich passieren kann, dass das Spiel nie erscheint und man sein Geld nicht zurückbekommt.

Concrete Realm will 11.541 € sammeln und hat aktuell 1.677 € eingenommen. (Stand 07.11.2023)

Im Gegensatz zu andern Kickstarter-Projekten wirkt das Release-Datum aber bescheiden. Das Spiel soll im Dezember 2025 auf Steam, PS5 und Xbox Series erscheinen. Eine Beta soll laut der Kickstarter-Seite im ersten Quartal 2025 erscheinen.

