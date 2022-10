Ein neuer Pro-Controller für die PS5 könnte für euch ein echter Geheimtipp werden

Civilization: Reign of Power ist eine Mischung aus MMO und Strategiespiel, das in der Welt von Civilization 5 spielt.

Noch keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Was soll der Pro-Controller kosten? Laut Hersteller soll der Controller 179,99 US-Dollar kosten. In Deutschland dürfte der Preis mit Steuern und aktueller Inflation etwas höher und bei rund 200 Euro liegen. Aktuell könnt ihr das Gerät noch nicht auf Amazon bestellen.

Was ist das für ein Controller? Der neue Controller hört auf den Namen Pro BFG und ist offiziell von Sony lizenziert. Das bedeutet, dass der Controller mit den offiziellen PlayStation-Symbolen in den Handel kommen darf.

Nun hat Hersteller Victrix einen neuen Pro-Controller für PS4, PS5 und PC vorgestellt. Der soll Anfang Dezember 2022 in den Handel kommen und bietet ein paar spannende Features an.

