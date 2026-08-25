Ein neuer Hit auf Netflix umfasst nur 5 Folgen, beweist erneut, dass wir Deutschen einfach Krimis lieben

Auf Netflix gibt es so einige skandinavische Krimis, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Eine neue Serie ist perfekt für Fans harter Geschichten und belegt beim Streaming-Dienst aktuell sogar Platz 1.

Um welche Serie geht es? Am 20. August 2026 startete Blutopfer auf Netflix. Die Krimi-Serie stammt aus Schweden und nordische Thriller-Fans können eine düstere Atmosphäre und eine harte Story erwarten.

Der Protagonist der Serie ist Thomas Berg, gespielt von Jakob Oftebro. Er ist Ermittler und muss sich einem Serienkiller stellen, der nur Jagd auf Polizisten macht. Um den Fall zu lösen, zieht er seinen Vater, gespielt von Peter Andersson, heran. Er ist ein alter Ermittler, der einst ungnädig aus dem Job entlassen wurde.

Die Serie hat nur 5 Folgen, schafft es aber direkt, erfolgreich einzuschlagen.

Den Trailer zur Serie seht ihr hier (keine Sorge, die Serie ist auch mit deutscher Synchro erhältlich):

Video starten Blutopfer ist der neue Krimi-Hit von Netflix – Umfasst nur 5 Folgen Autoplay

Nicht nur in Deutschland ein Hit

Wie performt die Serie auf Netflix? Die Statistiken auf FlixPatrol zeigen, dass die Deutschen Krimis einfach lieben. Seit dem 22. August 2026 befindet sich Blutopfer auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts. Doch auch weltweit hat die Serie großes Interesse erweckt. Laut dem Stand vom 25. August 2026 befindet sich die Serie in 37 Ländern auf Platz 1.

In Deutschland sind Krimis allgemein sehr beliebt. Man denke an Formate wie Tatort im Fernsehen, unzählige Krimi-Romane wie vom Autor Sebastian Fitzek oder auch Filmreihen, wie die Eberhofer-Krimis, die in Deutschland seit Jahrzehnten beliebt sind.

Dadurch gehört sie aktuell zu den größten Hits des Streaming-Services. Hierbei sollte man auch bedenken, dass es mit der letzten Staffel von Outer Banks auch große Konkurrenz gibt.

Auf Rotten Tomatoes hat die Serie bisher nur 7 Kritiken, die kommen aber auf einen Score von 86 %. Die Zuschauer sind deutlich negativer. Bei weniger als 50 Reviews kommt Blutopfer beim Zuschauerscore nur auf 42 %. Auf IMDb zeichnet sich ein durchschnittlicheres Bild ab, mit einem Wert von 6,3 von 10 bei über 1.800 Bewertungen.

Hierbei sollte man aber bedenken, dass das alles sehr wenige Reviews sind und erstmal kein großes Bild abzeichnen.

Habt ihr Blutopfer schon gesehen und welche Krimi-Serien auf Netflix könnt ihr empfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr weitere Krimi-Empfehlungen braucht, könnt ihr in diese Liste reinschauen: 5 starke, nordische Krimiserien für einen düsteren Fernsehabend