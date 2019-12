Neuer Free2Play-Shooter auf Steam gestartet – Wie kommt Ironsight an?

Auf Steam könnt ihr euch jetzt den neuen Free2Play-Online-Shooter Ironsight holen. Wir stellen das Spiel vor und erklären euch, wie es aktuell ankommt.

Was ist Ironsight? Bei Ironsight handelt es sich um einen kostenlosen Online-Shooter mit Science-Fiction-Szenario, der von Gamigo vertrieben wird. Nach einer Naturkatastrophe streiten sich die Fraktionen North Atlantic Federation (NAF) und Energy Development Enterprise Network (EDEN) um die letzte Ressource der Erde, das Trinitium. Ihr schließt euch einer der Parteien an und stürzt euch in die Kämpfe.

Es erwarten euch mehr als 14 Gefechtszonen mit unterschiedlichen Terrain.

Ihr spielt in mehreren PvP- und PvE-Modi.

Die Gebiete warten etwa mit zerstörbaren Wegen und mit erschwerten Klimabedingungen auf euch.

Ihr nutzt über 100 individualisierbare Waffen, darunter Scharfschützengewehre, Sturmgewehre, SMGs und mehr.

Schaltet Skins frei, um eure Charaktere und eure Waffen zu individualisieren.

In den Kämpfen spielen Drohnen eine wichtige Rolle, welche euch viele taktische Möglichkeiten eröffnen.

Technisch gibt es noch einiges zu tun

Wie kommt es an? Die Bewertungen auf Steam liegen aktuell bei 65% und Ausgeglichen. Es handelt sich noch um eine Early-Access-Phase, die gerade im technischen Bereich noch etwas poliert werden muss. Die Spieler bemängeln vor allem den Netcode, der für eine nicht ganz optimale Netzwerkperformance sorgt sowie die Ingame-Käufe.

Es ist nötig, eure Waffen zu reparieren. Dazu braucht ihr Geld. Die Ingame-Währung kauft ihr euch entweder oder müsst sie langwierig erspielen. Dieser Grind steht aktuell etwas in der Kritik. Das Spiel hatte schon in der Closed Beta mit Problemen zu kämpfen, doch die Entwickler arbeiten an den Problemen.

Potenzial ist vorhanden

Was meinen die Spieler? Die Community ist etwas gespalten, was den Online-Shooter angeht.

STYLZ Z schreibt auf Steam: „Dieses Spiel ist wirklich ganz gut. Es lohnt sich vor allem, weil es kostenlos ist. Es gibt keine Cheater, das ist also ein großes Plus.“

MoistandDelicious meint: „Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber das Spiel hat aktuell noch mit einigen Problemen zu kämpfen. Bevor diese nicht behoben sind, kann ich es nicht guten Gewissens empfehlen.“

Piel meint: „Es hat so viel Potenzial aber es ist unspielbar wegen des schlechten Netcodes.“

.SCAR. schreibt: „Es ist im Grunde ein kostenloser CoD-Klon, der sogar richtig gut ist. Es hat noch seine Probleme, aber ich spiele weiter. “

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Die durchschnittliche Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler in den vergangenen 30 Tagen liegt laut Steamcharts bei 168. Der Peak lag bei 412. Man muss aber bedenken, dass Ironsight schon seit einigen Monaten auch über einen eigenen Launcher spielbar ist.

Interessiert euch Ironsight? Werdet ihr das Free2Play-Spiel mal ausprobieren?