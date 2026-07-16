In der Welt von The Big Bang Theory bricht bald die Apokalypse aus und nur eine unsichere Nebenfigur kann alle retten

The Big Bang Theory hat bereits einige Spin-offs erhalten, aber nächste Woche erscheint wohl das verrückteste. In einer neuen Serie muss sich eine Nebenfigur mit dem Multiversum und der Apokalypse herumschlagen.

Um welche Serie geht es? Mit Young Sheldon und Georgie & Mandy erschienen bereits 2 Prequels zu The Big Bang Theory. Während diese Serien klassische Sitcoms waren, geht das nächste Spin-off einen deutlich absurderen Weg.

Stuart Fails to Save the Universe packt den Comicbuchverkäufer Stuart, gespielt von Kevin Sussman, in die Hauptrolle. Statt sich aber mit alltäglichen Problemen zu befassen, stellt sich der unsichere Typ einer multiversalen Apokalypse.

Einen Trailer zur Serie findet ihr hier:

Video starten In Stuart Fails to Save the Universe befindet sich die Welt von The Big Bang Theory in einer Apokalypse Autoplay

Aus einer Sitcom wird Sci-Fi

Worum geht es in Stuart Fails to Save the Universe? Der Welt scheint es gar nicht gut zu gehen. Zumindest sieht man im Trailer bereits eine postapokalyptische Welt, die visuell an Fallout erinnert. Wie Stuart von einem anderen Stuart erfährt, gibt es aber wohl ein Gerät, das Leonard und Sheldon gebaut haben, womit man die Welt retten kann.

Zusammen mit Bert, gespielt von Brian Posehn, Denise, gespielt von Lauren Lapkus, und Kripke, gespielt von John Ross Bowie, versucht er genau das. Leider scheint diese Methode nicht so funktioniert zu haben, wie geplant. Es entsteht ein Chaos über mehrere Multiversen.

Im Trailer sieht man auch schon einen ersten Einblick auf mögliche Universen. Es gibt eine klassische Postapokalypse, eine Eis-Welt, eine Welt mit lebenden Cartoon-Figuren und eine Sci-Fi-Welt, in der die Figuren mit Glatze in ekeligen Tanks mit Schläuchen aufwachen. Ob die Welten dabei intensiver gezeigt oder nur kurz angeschnitten werden, ist unklar. Auch beliebte Figuren aus dem Serien-Universum sollen als alternative Varianten auftauchen.

Insgesamt ist es aber ein sehr ungewöhnlicher Ansatz für ein Spin-off. Stuart Fails to Save the Universe nimmt sich also scheinbar bekannte Figuren aus der Ursprungsserie und baut daraus eine Sci-Fi-Story, statt erneut eine klassische Sitcom zu produzieren.

Wann erscheint Stuart Fails to Save the Universe? Am Freitag, dem 24. Juli 2026, soll die neue Serie in Deutschland auf HBO Max erscheinen. Die erste Staffel besteht aus 10 Folgen, die wöchentlich erscheinen sollen.

Was sagt ihr zu Stuart Fails to Save the Universe? Schaut ihr euch die neue Serie an oder sagt euch der besondere Ansatz gar nicht zu? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr lieber auf Action steht, gibt es auf Netflix die perfekte Serie für euch: 21 Millionen Views in einer Woche: Eine neue Action-Serie dominiert zurecht die Netflix-Charts