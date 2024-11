Netflix: Gericht wendet sich an Discord, um die Person hinter dem „schlimmsten Leak der Streaming-Geschichte“ zu finden

Im August 2024 kam es zu einem gigantischen Leak von Netflix-Produktionen. Darunter wurden ganze Folgen von beliebten Serien wie Dandadan oder Arcane Staffel 2 geleakt. Um den Schuldigen zu finden, lädt ein Gericht jetzt Discord vor.

Was ist passiert? Im August dieses Jahres kam es zu einem großen Leak, der viele Produktionen von Netflix betroffen hat. Darunter waren nicht einfach nur Informationen wie Bilder aus Squid Game Staffel 2, sondern ganze Folgen von Hit-Serien. Vorab wurden also Folgen von Serien wie Arcane Staffel 2, Dandadan oder Terminator Zero geleakt.

Laut Quellen, die Variety vorlagen, war die Firma Iyuno von einem Sicherheitsproblem betroffen. Die Firma kümmert sich um Übersetzungen und Untertitel für Netflix-Produktionen. Auch für HBO, Amazon oder Disney arbeitet die Firma.

3 Monate später hat man den Schuldigen wohl noch immer nicht gefunden. Um dem Ziel etwas näherzukommen, wird jetzt Discord von einem Gericht vorgeladen.

Gericht will persönliche Informationen über den Leaker

Wie will Netflix den Leaker finden? Wie Polygon berichtet, hat ein Gericht in Kalifornien jetzt Discord zum 2. Dezember 2024 vorgeladen. Im offiziellen Dokument, das Polygon vorliegt (via scribd.com), will das Gericht ausreichende Informationen, um die einzelnen Nutzer des Kontos @jacejohns4n zu identifizieren, die für die unbefugte Veröffentlichung eines urheberrechtlich geschützten Bildes am oder um den 12. November 2024 verantwortlich sind .

Dabei will das Gericht private Informationen wie Namen oder Anschriften herausfinden. Der User mit dem vom Gericht genannten Namen postete auf Discord laut Polygon unveröffentlichte Bilder zu Squid Game Staffel 2.

Netflix hat auf eine Anfrage von Polygon zu dem Thema nicht reagiert.

Der Leaker scheint sich zudem stolz zu seinen Taten zu äußern. In einem Interview (via telegra.ph), das der User @jacejohns4n selbst laut GamesRadar auf X gepostet habe, spricht der angebliche Leaker vom schlimmsten Leak der Streaming-Geschichte.

Mittlerweile wurde der X-Account gelöscht. Ob die Person im Interview wirklich der Täter hinter dem großen Leak aus dem September 2024 sei, kann man nicht bestätigen. Laut GamesRadar wurde das Interview aber von einem X-Account gepostet, der denselben Namen habe, wie die vom Gericht gesuchte Person.