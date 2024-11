Auf Netflix erschienen regelmäßig neue Filme, sogar schon ein paar Monate nach dem Kinorelease. Darunter sind auch viele Horrorfilme, die, auch in Deutschland, eine große Beliebtheit genießen. Ein neuer Horrorfilm auf Netflix stürmt wieder die Charts und sitzt aktuell auf Platz 1.

Um welchen Film geht es? Am 16. Mai 2024 erschien Tarot – Tödliche Prophezeiung in den Kinos. Am 18. November, 5 Monate später, erschien der Horrorfilm jetzt auch auf Netflix. Der Film scheint auch viele Horrorfans anzulocken, denn aktuell ist der Film auf Platz 1 in den deutschen Netflix-Charts. Zuletzt war auch ein Netflix-Film in den Charts.

Eine Gruppe von Freunden befindet sich auf einem Ausflug in einem verlassenen Anwesen. Als Langeweile aufkommt, durchsuchen die Freunde das Haus und finden einige merkwürdige Dinge. Darunter ein gruseliges Tarot-Set, das direkt ausprobiert wird. Das führt natürlich zu schrecklichen Ereignissen.

Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Klischees und verfluchte Gegenstände

Was ist Tarot für ein Film? Tarot erinnert am ehesten an Filme wie Final Destination. In dem Fall sind es Teenies, die verflucht werden. Ihre Flüche basieren dabei auf den Tarot-Karten, die sie am Anfang des Films gezogen haben. Die Struktur des Films entwickelt sich dann bekannt weiter: Austauschbare Teenies werden verfolgt, bis sie mystische Hintergründe erfahren, die in einem Finale münden.

Die Jump-Scares und Prämissen sind dabei ziemlich bekannt und es wird nichts Neues versucht. So etwas hatte man schon immer. Zuletzt auch mit Filmen wie Wahrheit oder Pflicht aus 2018.

Auch bei den Schauspielern braucht man kein Highlight zu erwarten. Die sind okay. Klischeehafte Teenies halt. Der wohl bekannteste Darsteller ist Jacob Batalon, der den lustigen Kiffer Paxton spielt. Den kennt man am ehesten als Ned Leeds, den besten Freund von Spider-Man in den Tom-Holland-Filmen.

Abseits geisterhafter Erscheinungen gibt es auch Monster, die an die dazugehörigen Tarot-Karten erinnern.

Von den Kritikern zerrissen, aber auf Netflix Platz 1

Wie kam der Film bei den Kritikern an? Zum Release wurde der Film von Kritikern zerrissen. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 63 Kritiken einen Score von nur 17 %. Die User sind ein wenig besser darauf zusprechen. Bei über 250 Reviews kommt der Film bei den Usern auf mittelmäßige 58 %.

Trotz der schlechten Rezeption war der Film ein Erfolg. Bei einem geringen Budget von 8 Millionen Dollar nahm der Film fast 50 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo).

Warum ist der Film auf Netflix trotzdem beliebt? Auch wenn es komisch klingt, können auch Horrorfilme Comfort Food sein. Vor allem, wenn sie bekannte Klischees und Erzählweisen bedienen. Wie auch bei generischen Actionfilmen gibt es auch Leute, die sich mit generischen Horrorfilmen berieseln lassen wollen. Wer Lust auf seichten Horror für nebenbei hat, wird mit Tarot wohl nichts falsch machen. Wer eher auf die härteren Horrorfilme steht, sollte hier reinschauen: 5 Horrorfilme ab 18, die nichts für schwache Nerven sind