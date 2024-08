Arcane Staffel 2: 5 Episoden wurden geleakt – Fans warnen: „Schaut das bloß nicht“

Schlimmer geht es kaum: 5 Episoden von Arcane Staffel 2 wurden bereits geleakt und sind im Umlauf. Die Angst vor Spoilern ist groß.

Bei Netflix war es wohl ein rabenschwarzer Tag. Jemandem ist es gelungen, den Streaming-Dienst zu knacken und dabei an viele Inhalte zu kommen, die eigentlich noch gar nicht veröffentlicht sein dürften. Darunter sind nicht nur kommende Anime-Kracher, sondern auch die Fortsetzung einer der erfolgreichsten Serien, die es jemals bei Netflix gab: Die Staffel 2 von Arcane.

Entwarnung: Der Artikel enthält keine inhaltlichen Spoiler zu Staffel 2 von Arcane – es geht rein um den Vorfall des Leaks.

Was wurde geleakt? In den letzten Tagen wurden viele große Serien von Netflix geleakt. Es gab einen „Security Breach“, also jemand hat sich Zugriff auf die internen Daten von Netflix verschafft und ist dabei auch in den Besitz von Inhalten gekommen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Darunter sind kommende Serien wie Ranma ½, Terminator Zero, Dandandan – oder eben auch Arcane Staffel 2, von dem direkt 5 Episoden auf diese Weise „veröffentlicht“ wurden.

Die zweite Staffel von Arcane ist eine der am stärksten erwarteten Serien auf Netflix, immerhin war Arcane sowohl für Riot als auch für Netflix ein riesiger Erfolg. Die Serie brach damals viele bestehende Rekorde auf Netflix und konnte sogar zahlreiche Fans gewinnen, die mit League of Legends gar nichts am Hut hatten.

In welchem Zustand sind die Episoden? Die geleakten Episoden existieren in einer recht niedrigen Auflösung, sind dazu auch noch mit Zeitstempel versehen und haben eine Menge Anmerkungen, etwa wo noch Sound-Effekte eingefügt werden sollen oder wenn ein bestimmtes Musikstück beginnen oder enden soll. Außerdem haben die Folgen ein dickes Wasserzeichen, das klar sagt: „Nur für den internen Gebrauch bestimmt.“

Die Qualität ist also recht schlecht und die Episoden noch nicht im finalen Zustand, der für die Betrachtung gedacht ist.

So reagieren die Fans: Wenn man in das Subreddit von Arcane oder auch auf verschiedene Social-Media-Plattformen schaut, dann scheint die Meinung fast überall einhellig zu sein. Man warnt davor, sich die geleakten Episoden zu verbreiten oder sich auch nur anzuschauen, da es das Erlebnis verschlechtern würde. So schreibt CrimsonEclipse18 im Arcane-Subreddit:

Ich verstehe das, wir haben alle jahrelang gewartet, aber teilt bitte keine Leaks oder verbreitet irgendetwas davon. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann schaut es euch privat an und schweigt dazu. Nicht nur sind das Jahre des Herzbluts von Team Fortiche und Riot, es wird auf jeden Fall auch eine schlechtere Erfahrung sein als es zu schauen, wie es geplant ist. Wenn ihr Arcane mehr wertschätzt als Fastfood, das ihr konsumieren könnt, dann zollt der Serie ein bisschen Respekt indem ihr von den Leaks nichts verteilt. Danke.

Abgesehen davon ist nun die Sorge groß, dass man sich aus Versehen spoilert und im Internet überall auf Ausschnitte der kommenden Staffel stoßen wird. Wer also möglichst ohne Spoiler bis November durchhalten will, sollte entsprechende Websites eventuell meiden – denn 3 Monate sind noch eine lange Zeit, bis es Arcane offiziell zu sehen gibt.