Eine Nebenrolle in The Big Bang Theory war so gut, dass sie zu einer Hauptfigur wurde

Die Hauptfiguren aus The Big Bang Theory wurden dank der Comedy-Serie zu großen Stars, die allgemein bekannt sind. Eine Figur sollte ursprünglich nur einen kurzen Auftritt in der Serie haben. Doch sie überzeugte alle und bekam die Rolle ihres Lebens.

Um welche Figur geht es? Anfangs bestand die Haupttruppe der Nerds in The Big Bang Theory nur aus 5 Figuren: Sheldon, Lennard, Penny, Howard und Raj. Im Laufe der Serie kamen dann noch Bernadette und Amy dazu, die nicht nur für die Charakterentwicklung wichtig waren, sondern selbst zu Hauptfiguren wurden.

Im Falle von Bernadette war es aber, wie bei Amy, nicht geplant. Ursprünglich sollte die Figur nur für wenige Folgen auftauchen, aber die Schauspielerin Melissa Rauch überzeugte die Macher der Serie und brachte ihr die wichtigste Rolle ihrer Karriere.

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Rauch hatte schon fast mit ihrer Karriere aufgegeben

Was passierte mit der Rolle von Melissa Rauch? In der Jennifer Hudson Show (via YouTube) sprach die Schauspielerin 2023 über ihre Rolle in The Big Bang Theory. Dabei erklärt sie, dass sie eine Woche, bevor sie die Rolle als Bernadette bekam, noch buchstäblich beim Arbeitsamt war. Dafür sei sie unendlich dankbar .

Ursprünglich hätte der Job nur eine Woche gehen sollen, aber die Macher erweiterten ihre Rolle und sie wurde letztendlich zu einer Hauptfigur. Im Buch The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series von Jessica Radloff (via SlashFilm) geht Melissa Rauch noch näher auf die Geschichte ein.

Sie hatte vor dem Vorsprechen zur Serie lange keines gehabt. Obwohl sie es hasste, sprang sie über ihren Schatten und rief ihre Agentur an, ob sie eine Rolle hätten. 2 Tage später soll sie dann die Einladung fürs Vorsprechen gehabt haben.

Im Buch wird erklärt, dass das Team hinter The Big Bang Theory so begeistert von Rauch war, dass sie nicht nur die Rolle bekam, sondern aus ihrer Figur mehr gemacht wurde, als ursprünglich geplant. Steve Molaro, der Executive Producer und Autor für die Serie war, soll im Buch über Melissa Rauch gesagt haben:

Ihr Vorsprechen war so anders als das aller anderen. Sie war witzig und süß, und als sie hinausging, sagten wir alle: „Wow, die war großartig. Nehmen wir sie!“

Die Performance von Melissa Rauch begeisterte auch andere im Team. Der Casting Director Ken Miller wird im Buch mit den Worten fehlerloses Vorsprechen zitiert. Für ihn sei auch der Kontrast ihrer Figur ein wichtiger Faktor. Sie sei zwar nach außen hin zierlich und nett, aber in ihr sei eine echte Powerfrau . Dabei erwähnt er auch den Kontrast zu Wolowitz, der so ein Muttersöhnchen war.

Schaut man sich ihre vorherige Karriere an, dann war ihr Anruf bei der Agentur das Beste, was sie hätte machen können.

Nicht nur für Bernadette war Melissa Rauch wichtig

Wie verlief ihre Karriere? Schaut man sich ihre vorherigen Filme und Serien an, war ihre Karriere nicht sonderlich groß. So hatte sie 2009 eine winzige Rolle in der Komödie Trauzeuge gesucht!. Dort hatte ihre Rolle aber nicht mal einen Namen. Ansonsten gab es Gastauftritte in 2 Serien, eine winzige Rolle im Indie-Film Blitzlichtgewitter (2006) und eine Rolle im Kurzfilm The Condom Killer (2009).

The Big Bang Theory wurde dann zu ihrer größten Rolle. Sie spielte in 209 Folgen mit und in 10 der 12 Staffeln. Aus ihrer Nebenrolle in Staffel 3 wurde dann eine Hauptrolle in Staffel 4. Zwar hatte sie nach dem Ende der Serie 2019 keine ähnlich große Rolle mehr, aber in der Sitcom Night Court spielte sie in den 3 Staffeln die Hauptrolle.

Wie wichtig war sie in The Big Bang Theory? Ihre Rolle wurde schnell zu einer wichtigen Konstante für mehrere Figuren. Sie war essenziell für die Charakterentwicklung von Wolowitz und wurde eine beste Freundin für Penny, die nicht mehr die einzige Frau in der Truppe voller Nerds war.

Aber auch abseits davon war sie eine interessante Figur, weil sie mit den Stereotypen einer Akademikerin spielte. Obwohl es ständig Gags über ihre Größe gab, war sie nicht nur eine nette Freundin, sie stand regelmäßig für sich ein und verdrehte ihren Stereotypen.

The Big Bang Theory hat bis heute unzählige Fans, das liegt vor allem an den quirligen, aber liebenswerten Figuren. Aber es kann auch passieren, dass Rollen herausgeschrieben werden. Das passierte einem unbeliebten Charakter: Eine Figur in The Big Bang Theory war so unbeliebt, dass sie aus der Serie herausgeschrieben wurde