Das nächste MMORPG 2022 stirbt – Mu Origin schließt die Server

Was haltet ihr davon, dass 2022 schon wieder ein MMORPG tötet, auch wenn es “nur” ein Mobile-MMORPG ist? Habt ihr eines der Mu-Spiele bereits gespielt oder seid ihr sogar selbst von der Serverabschaltung von Mu Origin betroffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Diese MMORPGs orientieren sich alle grob an dem gleichen, eher grindigen Gameplay aus der Iso-Perspektive. In Asien können die Spiele einen mäßigen Erfolg erzielen und auch im Westen sieht es nicht besonders rosig aus für die MMORPGs.

Was sagen die Spieler? In einem reddit-Thread wird über die Abschaltung der Server diskutiert, doch wirklich überrascht ist eigentlich niemand. Im Gegenteil, man fragt sich sogar, wieso es erst jetzt passiert.

Die Spielserver schließen dann zum 31. März, also in etwa zwei Monaten. Ab diesem Zeitpunkt werden dann auch noch spielende Fans aus dem Game gekickt. Eine genaue Uhrzeit hat Webzen dafür noch nicht genannt.

Wann schließt das Spiel? Publisher Webzen hat in einem kurzen Statement auf ihrer Website angekündigt, dass das Mobile-MMORPG Mu Origin leider schließen muss. Bereits einen Tag nach der Ankündigung am 17. Januar verschwand das Game am 18. Januar dann aus den App-Stores.

