Das RIG 800 Pro HS klingt im Test toll auf PS5 und PC, verschenkt jedoch in 2 Dingen viel Potential

Nacon hat mit dem RIG 800 HS ein Gaming-Headset für PC, PS4 und PS5 vorgestellt. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann konnte das Gaming-Headset testen und erklärt, ob sich das Headset für den Alltag lohnt.

Mit dem RIG 800 HS hat Hersteller Nacon ein Gaming-Headset für rund 200 Euro im Angebot. Neben einem besonders geringen Gewicht bietet das Modell insbesondere eine Ladestation, wo das Headset verstaut werden kann.

Ich konnte das Gaming-Headset von Nacon ausführlich für euch testen und erkläre euch, für wen sich das Modell lohnt und wo es schwächelt.

Wer hat da getestet? Ich teste seit 2019 Hardware für unsere Leser auf MeinMMO. Neben Gaming-Mäusen gehören Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten. Ein Dutzend Headsets habe ich beruflich als auch privat im Schrank hängen. Mit 58 cm Kopfumfang habe ich einen eher kleineren Kopf. Das RIG 800 Pro HS hat mir NACON für einen Test zur Verfügung gestellt. Ich konnte das Gerät an PC und PS5 testen. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Features und technische Details:

Design Over-Ear/Geschlossen Verbindungsart Kabellos über Funk/Bluetooth oder Kabelgebunden über USB-A Frequenzen 20 Hz bis 20.000 Hz Kompatibilität PC, PS4, PS5 Gewicht 288 Gramm Lieferumfang Headset, Mikro-USB-Kabelekabel, Dockingstation, Handbuch Preis (UVP) 199,99 Euro

Lieferumfang

Neben dem Gaming-Headset liegt noch ein Mikro-USB-Kabel und eine englische Kurzanleitung in der Schachtel. Das Besondere ist jedoch die Basisstation, die ebenfalls mit dabei ist. Denn hier könnt ihr das Headset “montieren” und es auf diese Weise aufladen.

Obendrein bietet die Basisstation die Möglichkeit, sich per Mikro-USB auch an den PC oder die PS5 anschließen zu lassen und auf diese Weise auch als Wireless-Verbindung zu dienen. Das heißt, ich schließe den USB-Transmitter an die Basisstation an, anschließend an die PS5 und schon steht die Verbindung.

Der Lieferumfang des NACON 800 Pro HS.

Design und Aufbau

Das Gerät von Nacon setzt auf ein schlichtes schwarzes Aussehen ohne RGB-Beleuchtung oder andere starke Verzierungen. Das Mikrofon ist fest verbaut und lässt sich hochklappen.

Das Headset setzt obendrein auf Kunstlederpolster. Da der Anpressdruck obendrein recht hoch ist, wird mir nach einigen Stunden unter den Polstern an den Ohren recht warm. Bei rund 20 Grad Raumtemperatur ist das noch nicht so dramatisch, bei hochsommerlichen Temperaturen stelle ich mir das jedoch unangenehm vor.

Die Bedienelemente befinden alle auf der linken Seite des Headset und sind gut erreichbar, groß genug und unterscheiden sich obendrein gut voneinander.

Die Knöpfe liegen alle links, unterscheiden sich aber in der Haptik.

Das Headset kommt mit einer Station, wo ihr das Headset einsetzen könnt, wodurch es dann geladen wird. Dabei wird das Headset sowohl direkt als auch an der Station über Mikro-USB aufgeladen. Das ist im Jahr 2023 einfach nicht mehr zeitgemäß.

Entsprechend fassungslos macht mich daher auch die Ladezeit, bis das Headset voll ist. Angegeben werden nämlich 7 Stunden, was für ein Gaming-Headset ärgerlich lang ist. Als Vergleich: Das TurtleBeach Stealth 700 Gen 2 MAX lädt sich innerhalb von 15 Minuten ausreichend für 8 Stunden auf.

Das beiliegende Ladekabel ist übrigens viel zu kurz und reicht gerade, um die Station an meine PS5 oder den PC anzuschließen. Am PC oder der PS5 kann ich das Headset auf mit dem Kabel nicht sinnvoll nutzen.

Verarbeitung

Das gesamte Headset besteht vollständig aus Kunststoff und verzichtet völlig auf wertige Materialien. Das ist bei einem Headset, welches immerhin rund 200 Euro kostet, ziemlich schade. So hätte ich mir zumindest stahlverstärkte Kopfbügel gewünscht, wie sie etwa das 80 Euro teurere ASTRO Gaming A50 anbietet oder das gleich teure Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max

Vorteil ist jedoch, dass das Headset modular aufgebaut ist. Theoretisch kann man Kopfbügel, Ohrmuscheln und auch den Kabelkanal im Headset abnehmen.

Software

Das Headset selbst bietet weder auf der PS5 noch auf dem PC eine umfangreiche Software mit zusätzlichen Funktionen an. Ihr müsst daher die Klangeinstellungen nutzen, die euch das Headset direkt aus der Schachtel bietet.

Die Einrichtung fällt ohnehin kinderleicht aus. Denn die Basisstation oder der kabellose Adapter werden an PC oder PS5 angeschlossen und schon steht die Verbindung.

Auf der nächsten Seite gehe ich auf Komfort, Klang und Akkulaufzeit des Headsets ein.