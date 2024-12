Nach Dragon Age: The Veilguard wollte ich unbedingt die alten Teile spielen – Und bei Steam gibt es sie gerade für unter 15 Euro

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss hatte richtig Spaß mit Dragon Age: The Veilguard und hat nun Lust, die alten Teile zu spielen. Jetzt gibt es die Games gerade bei Steam für insgesamt unter 15 Euro.

Achtung! Spoiler für das Ende von Dragon Age: The Veilguard. Wollt ihr nur zu den vergünstigten Games, geht es hier lang.

Während meines Runs in The Veilguard habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, von Anfang an die korrekten Entscheidungen schon im Charakter-Editor zu treffen: Man kann seinen Inquisitor aus dem Vorgängerspiel übertragen und individualisieren.

Und nur, wenn man einen Inquisitor hat, der eine Romanze mit Solas hatte und sich seiner Rettung verschrieben hat, kann man das allerbeste Ende von allen Freischalten.

Ich möchte jetzt wissen: Wieso? Was bedeutet der Inquisitor Solas? Was haben die beiden zusammen erlebt? Wieso ist diese Verbindung so wichtig?

Aber ich kann ja nicht mittendrin anfangen, wenn es mehrere Spiele in einer Reihe gibt. Das fühlt sich an, wie eine Buchreihe mit Band fünf zu starten. Das wäre sehr falsch für mich. Also spiele ich alle drei Teile – von Anfang an. Zum Glück gibt es auf Steam gerade das perfekte Angebot für mich. Wenn ihr nur für das Schnäppchen hier seid, könnt ihr hier klicken.

Zwar erzählen die drei Games keine direkt zusammen hängende Geschichte, spielen aber in der gleichen Welt und bauen aufeinander auf. Ich möchte unbedingt selbst wissen, wie sich die Welt Thedas in The Veilguard von den Vorgängern unterscheidet. Und natürlich möchte ich in meinem nächsten Veilguard-Run das bestmögliche Ende freischalten.

Alles der Reihe nach – Von eins bis drei

Macht es Sinn, die älteren Spiele nach The Veilguard zu zocken? Jedes der drei Spiele hat eine ganz eigene Geschichte. Ja, manche Dinge weiß man nach The Veilguard schon: Varric überlebt sein Debüt-Game und auch den Nachfolger Inquisition. Aber was genau passiert, bleibt unklar.

Borte Harding aus dem Inquisition-Team erzählt in optionalen Cutscenes ein bisschen über ihre Zeit mit dem Inquisitor. Aber sie war nicht involviert genug mit dem Main-Cast des dritten Spiels, um groß zu spoilern. Es bleiben also noch viele Fragen offen.

Wie hängen die Spiele zusammen? Insgesamt hängen die Teile nur lose zusammen. The Veilguard spielt auch in einem ganz anderen Teil der Welt, als die Vorgänger. Theoretisch weiß man nach Teil 4 aber schon vieles über die Welt und welche Charaktere aus vorherigen Teilen diese überlebt haben. Das kann die Spannung senken.

Ganz persönlich interessiert mich aber der Werdegang der Welt, was andere Spieler so an den alten Teilen fasziniert. Ich lese auf Social-Media auch immer wieder, The Veilguard sei nicht so düster, wie die alten Teile (via Tumbler). Ich will wissen, was es damit auf sich hat.

Was ist das für ein Angebot? Auf Steam sind im Moment die ursprünglichen drei Dragon-Age-Spiele von Bioware im Sale: Dragon Age Origins auf Steam von 2010, Dragon Age II auf Steam von 2011 und Dragon Age: Inquisition auf Steam von 2014.

Sie sind bis zum 19. Dezember um 85 % reduziert. Origins und II kosten nun 4,49 Euro, Inquisition immerhin noch 5,99 Euro. Damit könnt ihr alle Vorgängerspiele von The Veilguard für insgesamt 14,97 Euro erstehen. Das ist zwar nicht ganz so günstig, wie vor 3 Monaten, als die Spiele für insgesamt knapp 10 Euro angeboten wurden, aber immer noch ein Schnäppchen (via gg.deals)

Ich habe mir die drei Games heute Morgen gekauft, nachdem ich die Drei Spiele auf deiner Wunschliste im Sale -Mail bekommen habe. Mal schauen, ob ich sie auf meinem Steam Deck zum Laufen bekomme.

Dann ist das die perfekte Beschäftigung zwischen den Jahren. Und mit dem ganzen neuen Wissen starte ich vielleicht noch einmal einen neuen Veilguard-Run. Vermutlich wird mich dann der Grafikunterschied ganz schön mitnehmen. Aktuell begeistert ein anderes Spiel von 2013 die Community auf reddit damit, wie gut die Grafik auch 11 Jahre später noch wirkt.