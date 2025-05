Mozilla und sein beliebter Browser Firefox könnten ernsthaft gefährdet sein, wenn die US-Justiz ihre Pläne gegen Google durchsetzt

Chrome, Edge, Firefox und Co: Wer im Internet „surfen“ möchte, der braucht einen Internet-Browser. Doch welcher ist der Beste? MeinMMO hat sich die wichtigsten Browser im Detail angesehen und erklärt, welcher Browser sich am besten für euren Alltag eignet: Chrome, Firefox und Co: Die wichtigsten Browser für den PC im Power-Ranking – Welcher ist der Beste?

Diese Einnahmen auf einmal zu verlieren, würde bedeuten, dass Mozilla „erhebliche Einschnitte im gesamten Unternehmen“ vornehmen müsste, sagte Mühlheim und warnte vor einer „Abwärtsspirale“, die eintreten könnte, wenn das Unternehmen die Investitionen in die Produktentwicklung von Firefox zurückfahren müsste, wodurch es für die Nutzer weniger attraktiv würde. So erklärte Mulheim abschließend:

Was ist die aktuelle Situation? Derzeit bezahlt Google andere Browser dafür, dass diese Google als Standardsuchmaschine in ihre Software integrieren. Startet ihr etwa euren Firefox, dann wird euch gleich Google als Suchmaschine angeboten. Zwar ist Google ein direkter Konkurrent für Mozilla und den Firefox, ironischerweise ist man aber gleichzeitig stark von den Zahlungen von Google abhängig.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to