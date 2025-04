Sollte Google gezwungen werden, Chrome zu verkaufen, will ihm ein alter Konkurrent viele Milliarden US-Dollar anbieten

Chrome, Edge, Firefox und Co: Wer im Internet „surfen“ möchte, der braucht einen Internet-Browser. Doch welcher ist der Beste? MeinMMO hat sich die wichtigsten Browser im Detail angesehen und erklärt, welcher besonders empfehlenswert ist: Chrome, Firefox und Co: Die wichtigsten Browser für den PC im Power-Ranking – Welcher ist der Beste?

Was ist ein Problem? Es geht bei der Übernahme jedoch nicht nur um die notwendigen finanziellen Mittel, sondern auch um das technische Wissen. Denn Google Chrome ist nicht nur einfach ein Browser für den PC oder das Handy, sondern ein umfangreiches Ökosystem, welches Google in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In einem Land fallen so viele gestresste Studenten der Gen Z durch, dass die Universitäten handeln müssen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Was ist das Problem? In den USA hat man gegenüber Google kartellrechtliche Bedenken. Daher gibt es Forderungen, dass sich Google von seinem beliebten Browser Chrome trennen müsse. Aktuell prüft ein US-Kartellverfahren, ob Google sich von seinem Browser trennen muss. Das Urteil wird im Herbst 2025 erwartet.

Google könnte dazu gezwungen werden, Chrome zu verkaufen. Andere Firmen zeigen bereits Interesse. Selbst der alte Konkurrent Yahoo will viel Geld in die Hand nehmen, um Chrome zu kaufen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to