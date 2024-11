Die wichtigsten Browser für den PC im Power-Ranking – Welcher ist der Beste?

Chrome, Edge, Firefox und Co: Wer im Internet „surfen“ möchte, der braucht einen Internet-Browser. Doch welcher ist der Beste? MeinMMO hat sich die wichtigsten Browser im Detail angesehen.

Wer im Internet „surfen“ möchte, der braucht einen Internet-Browser. Wer unter anderem unter Windows nicht den hauseigenen Edge von Microsoft einsetzen möchte, der kann aus einer Vielzahl von Browsern wählen, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringen.

Was findet ihr in diesem Artikel? MeinMMO hat sich die wichtigsten Browser angesehen und aus diesen ein Ranking erstellt:

Wir haben dafür eine Reihe von Kriterien erstellt und danach Punkte vergeben.

Auf den folgenden Seiten findet ihr die Detailerläuterungen zu den einzelnen Browsern und eine Einschätzung.

Am Ende findet ihr zwei Tabellen mit den Daten: Dazu gehören die Punkte-Wertungen und die Einschätzung in den einzelnen Bereichen. Daraus berechnet sich am Ende auch die Platzierung.

Welche Browser kommen vor? Wir haben uns für den Artikel an den derzeit beliebtesten Browsern orientiert (via statista.com). Am meisten Nutzer hat derzeit Google Chrome mit 64,88 %, gefolgt vom Microsoft Edge mit 13,78 % und vom Safari (9,21 %), dahinter kommen Firefox (6,56 %) und Opera (2,93 %). In einigen Zahlen taucht auch der Brave (0,5 %) auf.

Welche Kriterien bewerten wir? Insgesamt haben wir die verschiedenen Browser in folgenden Bereich geprüft:

Performance: Wie schnell ist der Browser? Dazu nutzen wir das Speedometer3.0, ein Benchmark, der von Apple, Google und Mozilla entwickelt worden ist. Außerdem testen wir, wie viel RAM der Browser bei 10 geöffneten Tabs benötigt. Dadurch bleiben die Daten vergleichbar.

Wie schnell ist der Browser? Dazu nutzen wir das Speedometer3.0, ein Benchmark, der von Apple, Google und Mozilla entwickelt worden ist. Außerdem testen wir, wie viel RAM der Browser bei 10 geöffneten Tabs benötigt. Dadurch bleiben die Daten vergleichbar. Sicherheit/Datenschutz: Wie sicher ist ein Browser und wie geht er mit den Daten des Nutzers um? Bleiben die Daten bei euch, werden sie verkauft oder könnt ihr es wenigstens abschalten?

Wie sicher ist ein Browser und wie geht er mit den Daten des Nutzers um? Bleiben die Daten bei euch, werden sie verkauft oder könnt ihr es wenigstens abschalten? Einstellungen: Was kann man einstellen und wie viele Add-ons gibt es und wie wichtig sind diese?

Was kann man einstellen und wie viele Add-ons gibt es und wie wichtig sind diese? Nutzererfahrung: Wie intuitiv und einfach ist der Browser zu handhaben oder wirkt er überladen? Sind Nutzer beim Start überfordert oder konzentriert sich der Browser aufs Wesentliche?

Aus diesen Kriterien haben wir dann unser Ranking für die derzeit wichtigsten Browser erstellt.

6. Platz: Microsoft Edge

Performance: Mit 29 ± 1,2 Punkten schneidet der Edge im Performance-Test am zweitschnellsten ab. Schneller ist nur der Google Chrome.

Sicherheit: Der Microsoft Edge ist in jeder Windows-Installation enthalten, darf in der EU jedoch mittlerweile deinstalliert werden. Der Edge erhält jeden Monat ein großes Update, Security Fixes kommen häufiger.

Der Edge bietet etliche Funktionen an: Ihr Pop-ups blockieren und „ Not Track“-Anfragen senden. Außerdem läuft er in einer Sandbox, die Prozesse innerhalb des Browsers selbst enthält und die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass bösartige Websites die Benutzer beeinträchtigen könnten.

Grundsätzlich müsst ihr euch aber im Klaren sein, dass Microsoft eure Daten weiterverarbeitet und teilweise dazu nutzt, um Werbung zu schalten. Im Vergleich zu anderen Browsern stehen euch obendrein vergleichsweise wenig Addons zur Verfügung.

Der Edge ist überdies

Einstellungen: Der Edge bietet etliche Optionen an, die ihr ein- oder ausschalten könnt. Interessant ist auch die Option die KI „“ über den Browser integriert einzusetzen. Es lässt sich aber auch abschalten.

Im Vergleich zur Konkurrenz hinkt der Edge jedoch bei den Addons hinterher. Hier steht euch nur eine begrenzte Auswahl zur Verfügung. Grundlegende Addons sind verfügbar, spezifische Addons etwa für verbesserte Sicherheit, fehlen jedoch.

Nutzererfahrung: Der Microsoft Edge wirkt aufgeräumt und orientiert sich stark an anderen, bekannten Chromium-Browsern. Einige Features, etwa (KI) ist im Browser integriert und lässt sich elegant über eine Seitenleiste verwenden.

Benedikt meint: Der Microsoft Edge schneidet am schlechtesten ab. Dabei hat der Browser sich kräftig in die richtige Richtung entwickelt und ist in meinem Alltag ein stetiger Begleiter vor allem für berufliche Zwecke. Features wie Tab-Sandboxing und integrierter Copilot (KI) sind coole und moderne Features.



Punkte verliert er vor allem beim hohen RAM-Verbrauch (höchster im Test) und bei den vergleichsweise wenigen Addons. Vor allem die wenigen Addons sind verdammt schade.

