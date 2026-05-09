Meine Freundin zockt eigentlich nicht, aber jetzt blockiert sie die PS5, weil sie ihren Gegnern mit großem Spaß die Nüsse knackt 

Bei dieser Ausgabe des MeinMMO-Formats „Das spielen wir an diesem Wochenende“ offenbart MeinMMO-Redakteurin Caro ihren Guilty-Pleasure-Titel auf der PS5, der voll und ganz auf ihre Freundin übergesprungen ist – und zwar noch heftiger, als auf sie selbst.

Das spiele ich dieses Wochenende: Seitdem die Fortsetzung des Kinofilms zu Mortal Kombat immer näher rückte (dieser startete am 7. Mai in deutschen Kinos), stieg auch meine Motivation, mal wieder selbst meine Gegner auf der PS5 zu verprügeln. Es handelt sich um ein typisches 1v1-Kampfspiel, in dem man durch Kombos und spezielle Moves seinen Gegner erledigen will. Der Clou an Mortal Kombat: Es hält sich in seiner Brutalität nicht zurück und ist vor allem aufgrund seiner übertrieben inszenierten Finisher bekannt und beliebt.

Mortal Kombat begleitete mich seit meiner Schulzeit, in der wir in Freistunden zu einem Freund gefahren sind, um dort eigene MK-Turniere zu veranstalten. Auch bis heute erwische ich mich, wie ich an besonders blöden Tagen meinen Frust ablassen will, indem ich als Mileena meinen Gegner das Gesicht vom Kopf fresse. Ja, Mortal Kombat ist eine Guilty Pleasure, doch dafür ein sehr effektive.

Wer jedoch noch mehr in das Spiel verliebt ist, ist meine Freundin. Und das, obwohl sie eigentlich gar keine Gamerin ist. Am Start unserer Beziehung habe ich ihr ein paar meiner Lieblingsgames gezeigt, mit der Überzeugung, dass diese sie vielleicht auch begeistern können. The Last of Us, Cyberpunk 2077 und ähnliche Gaming-Legenden fand sie eher „okay“, hatte aber nie das Bedürfnis, ein zweites Mal einzutauchen. Nichts konnte sie wirklich beeindrucken – bis ich ihr schließlich Mortal Kombat zeigte.

Wer schreibt hier? Caro interessiert sich für verschiedene Genres und Gaming-Titel, die von Singleplayer-Abenteuern bis Tabletop-Rollenspielen und noch mehr reichen. Solange die Vibes stimmen, kann sie sich für vieles begeistern – ebenso wie für Mortal Kombat.

Auch wenn sie definitiv kein Profi in Prügelspielen ist, ist Mortal Kombat für sie ein Stück Kindheit und damaliger verbotener Spaß. Die kreativ-brutalen Finisher und die absolut lächerlich übertriebene, aber genau deswegen perfekte Story rund um das wiederkehrende Turnier begleiten und begeistern sie noch bis heute.

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Mortal Kombat hat etwas in meiner Freundin entschlüsselt, das mich nicht stolzer machen könnte

Ich weiß nicht, welcher Schalter in ihr umgelegt wurde – aber es passierte schnell. Mortal Kombat konnte sie komplett in seinen Bann ziehen, was vor allem daran lag, dass man auch durch wildes Knöpfedrücken irgendwie effektiv sein kann. Auch die zugegebenermaßen gleichzeitig tiefe, aber stumpfe Story, so wie die Charaktere und schlechten Oneliner, holten sie einfach ab. Selten habe ich sie so durch ein Videospiel lächeln sehen, sei es durch die fiesen X-Rays oder die noch grandioseren Fatalities.

Während ich am liebsten mit Mileena meine Gegner kannibalisiere, spielt sie liebend gerne Johnny Cage, um ihren Gegnern mit dem legendären Move „Nussknacker” den Tag zu vermiesen. Was dieser tut, könnt ihr euch sicherlich vorstellen.

Um klarzustellen, wie ernst sie es meint: Wenn deine „Nicht-Gamerin-Freundin” dich darum bittet, im Feierabend an die PlayStation zu dürfen, und nicht wie normalerweise andersrum – dann ist es wahre Liebe für ein Spiel. Wie wunderbar, dass es ausgerechnet Mortal Kombat ist. Wirklich nachvollziehen kann ich es nicht, jedoch bin ich stolz, dass ich meine Guilty Pleasure nicht mehr alleine genießen muss. Allerdings ist sie kurz davor, mich im Koop fertigzumachen.

Unsere Empfehlung: Mortal Kombat ist kein narratives Meisterwerk, aber es macht so. Viel. Spaß. Ob alleine, aber auch vor allem im Koop mit Freunden, ob sie Gamer sind oder nicht: Auch ohne großen Skill kann man in den Kämpfen viel Freude haben. Vielleicht dann sogar besonders, wenn eine heftige Kombo ganz zufällig durch panisches Buttonsmashing funktioniert. Meine Freundin konnte es absolut abholen, vielleicht eure Freunde oder Partnerinnen und Partner auch.

Habt ihr eigene Guilty Pleasures, die euch immer wieder zurückerobern können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr ein weiteres Piece zu dem MeinMMO-Format „Das spielen wir an diesem Wochenende” lesen wollt, empfehle ich euch die Meinung von unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz von letzter Woche: In ein neues MMORPG auf Steam setze ich große Hoffnungen, jetzt darf ich es erstmals spielen