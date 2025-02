Ein Supermarkt wirbt mit einem KI-Double von MontanaBlack – Zeigen, dass der Twitch-Streamer in Rente gehen könnte

Die positiven Reaktionen werfen die Frage auf, ob der Twitch-Streamer selbst eigentlich noch in Erscheinung treten muss, wenn schon eine KI-Version von ihm so viel Begeisterung bei seiner Community hervorruft.

Warum kann MontanaBlack in Rente? Während also ein Teil der Community die Werbung verurteilt, sind einige andere Fans begeistert:

Dafür muss er mit einem U-Boot in eine versunkene Stadt, wo eine Unterwasser-Gestalt auf ihn wartet, die sie so aussieht wie der Twitch-Streamer selbst. Hier bekommt er die neue Sorte „Erdbeere-Aprikose.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to