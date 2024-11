Für nen 10er könnt ihr euch auf Steam jetzt optimal auf Monster Hunter Wilds vorbereiten

Wenn Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 erscheint, dürfte für manch einen Monsterjäger bereits das Rennen um das persönliche Spiel des Jahres gelaufen sein. Wer sich optimal auf das Abenteuer von Capcom vorbereiten möchte, kann das jetzt besonders günstig auf Steam tun.

Warum sollte man sich vorbereiten? Die Spiele der Monster-Hunter-Serie galten lange Zeit als wenig zugänglich und komplex. Schwere Kämpfe gegen riesige Monster, Grind und harte Arbeit gehörten einfach dazu. Genauso die recht maue Technik, da viele der Teile auf eher schwachen Plattformen erschienen sind.

Das gilt zum Teil auch heute noch, doch haben es die Verantwortlichen von Capcom im Januar 2018 geschafft, die Franchise einem deutlich größeren Publikum zu öffnen. Monster Hunter: World war der erste Serienteil für die seinerzeit leistungsstärksten Konsolen (gefolgt von der PC-Version im August 2018).

Gleichzeitig kam die motivierende Jagd nach den namensgebenden Monstern sehr viel einsteigerfreundlicher, zugänglicher und moderner daher. In Kombination mit den altbekannten Qualitäten der Spiele war das ein so großer Spaß, dass unsere Chef-Redakteurin Leya Jankowski im Test schrieb: „Monster Hunter World ist das Spiel, das Monster Hunter immer hätte sein sollen“.

Der jüngste Trailer von Monster Hunter Wilds:

Training zum Schnäppchenpreis

Was hat das mit Monster Hunter Wilds zu tun? Während das im März 2021 erschienene Monster Hunter Rise wieder mehr an die vorherigen Teile der Reihe erinnerte, wird das am 28. Februar 2025 kommende Monster Hunter Wilds der Quasi-Nachfolger von World sein, erneut für PlayStation, Xbox und den PC erscheinen und sich wie eine verbesserte Version des ersten Next-Gen-Abenteuers spielen.

Sprich: Wer mit World Spaß hat, der sollte sich im kommenden Jahr Zeit für Wilds freischaufeln. Und falls ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt, könnt ihr diesen jetzt kostengünstig auf Steam nachholen – wo er nach 284.102 Rezensionen bei „Sehr positiv“ steht, mit 88 Prozent positiven Einschätzungen.

Bis zum 4. Dezember 2024 könnt ihr euch das Hautspiel für 9,89 Euro sichern. Für das Hauptspiel plus Erweiterung Iceborne werden 15,99 Euro fällig. Ein tolles Angebot für die Qualität und den Umfang von World. Und schon jetzt stehen die Zeichen gut, dass auch der Nachfolger toll wird: Monster Hunter Wilds ist ein heißer Kandidat für das Game of the Year 2025 – Fazit nach der Beta