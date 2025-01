Monster Hunter Wilds lässt euch den Titel vor dem Release noch einmal testen, aber manche wollen das gar nicht

Vor kurzem wurde eine zweite Open Beta zu Monster Hunter Wilds angekündigt. Viele Fans freuen sich sehr darüber, noch einmal vorab in den neuen Teil schauen zu können. Dabei haben sie unterschiedliche Vorhaben, warum sie sich noch einmal in die Beta stürzen wollen. Manche Fans wollen sie allerdings explizit vermeiden und haben dafür auch einen guten Grund.

Warum gibt es eine zweite Beta? Laut Produzent Ryozo Tsujimoto haben viele Fans berichtet, dass sie die erste Beta verpasst hätten oder sie unglaublich gern noch einmal vorab in Monster Hunter Wilds eintauchen würden, wie er im Ankündigungsvideo auf YouTube erklärt.

Die neue Beta sei also als zweite Chance gedacht, um Spielern diese Möglichkeit zu geben. Die Version von Monster Hunter Wilds sei allerdings dieselbe, die es bereits in der ersten Beta zu sehen gab. Es soll lediglich einige zusätzliche Inhalte geben. Feedback aus der ersten Beta und danach angekündigte Anpassungen werden also nicht Teil der Beta sein.

Die Beta soll Anfang Februar stattfinden und ist in zwei Phasen aufgeteilt. Viele Fans freuen sich über diese Möglichkeit und haben bereits Pläne, was sie damit anstellen wollen. Es befinden sich aber auch einige in der Community, die die Beta explizit meiden wollen.

Die Lore hinter Monster Hunter Wilds seht ihr hier:

„Spielt sonst noch jemand absichtlich nicht die Beta?“

Warum wollen manche Fans die Beta nicht spielen? In einem Thread auf Reddit stellt sich User Budget-Doughnut503 allerdings die Frage, ob jemand außer ihm ebenfalls nicht vorhabe, die Beta zu spielen. Er wolle vollkommen unvoreingenommen am 28. Februar 2025 mit Monster Hunter Wilds starten und halte sich deshalb von der Beta fern.

In den Kommentaren finden sich einige Gleichgesinnte, die sein Vorgehen teilen. Manche von ihnen haben zwar kurz in die erste Beta reingeschaut, jedoch vor allem um zu schauen, ob ihr PC die hohen Anforderungen des Spiels packt. Ansonsten wollen sie sich möglichst wenig spoilern lassen, um „so frisch wie möglich“ in das neue Abenteuer zu starten, sobald es erscheint.

Andere meiden explizit die zweite Beta, weil sie so kurz vor Release nicht noch einmal einen technisch schlechteren Zustand erleben wollen. Sie möchten lieber bis zum Release warten und das Spiel komplett und mit allen Verbesserungen genießen.

Welche Pläne haben Spieler, die die Beta antreten? Die meisten Fans, die unter dem Thread kommentieren, wollen vor allem sicherstellen, dass sie ihren Jäger und den Palico optisch so weit optimiert haben, dass sie zum offiziellen Start direkt loslegen können.

Andere wollen vor allem mit neuen Geräten testen, ob Monster Hunter Wilds auf diesen besser läuft. Zusätzlich wollen sie schauen, ob sie die Einstellungen vor Release noch etwas optimieren können. Manche freuen sich auch auf das rückkehrende Monster, das in der zweiten Beta verfügbar sein wird und sind gespannt, welche Inhalte noch hinzugefügt werden.

Einige Fans wollen auch testen, mit welcher Waffe sie durchstarten wollen. Unter den Interessierten finden sich Neulinge, für die die Beta eine gute Chance sein kann, vorab zu testen, mit welcher Waffe sie am besten klarkommen. Wir haben für euch eine Auswahl zusammengestellt, mit einigen zugänglichen Waffen, die ihr ausprobieren könnt: Die 5 besten Waffen für den Start in Monster Hunter Wilds