Spieler denken, der neue Endboss in Monster Hunter Wilds ist verbuggt – Dabei scheitern sie an einem Effekt, den fast keiner beachtet 

Das Monster Zoh Shia ist mit dem 1. Title Update in Monster Hunter Wilds als wiederholbare Jagd zurückgekehrt. Insbesondere seine Kristalle machen vielen Spielern zu schaffen und sie vermuten einen Bug – doch es steckt mehr dahinter als das.

Warum vermuten die Spieler einen Bug? Kämpft man gegen den Zoh Shia, wird man früher oder später auch mit seinen Kristallen bekanntgemacht. Diese lässt er während des Kampfes überall verteilt entstehen, um sie dann etwas später mit einer mächtigen Attacke explodieren zu lassen.

Spieler werden von den NPCs darauf hingewiesen, die Kristalle schnellstmöglich mit Schleudermunition zu zerstören, um das zu verhindern. Entsprechende Munition finden sie über das Kampffeld verteilt und können sie einfach einsammeln.

Doch manchmal zeigt die Munition trotz Treffer auf die Kristalle keine Wirkung. Spieler vermuten deshalb einen Bug, der dazu führt, dass kein Schaden entsteht. Dahinter steckt allerdings kein Bug, sondern ein vom Spiel angedachter Effekt und den könnt ihr ganz einfach umgehen.

Nullbeeren gegen Drachenpest

Warum zeigt die Munition manchmal keine Wirkung? Wie User never_safe_for_life in seinem Reddit-Thread aufführt, tritt dieser „Bug“ vor allem auf, wenn man mit der Drachenpest infiziert ist. Diese sorgt dafür, dass jeglicher Elementarschaden negiert wird – also auch die der Schleudermunition.

Das führt dazu, dass sie an den Kristallen keinen Schaden mehr verursachen, solange die Drachenpest besteht – dadurch können sie so nicht mehr zerstört werden. Spieler infizieren sich damit selbst, indem sie zu nah an Kristallen stehen, die sie mit Drachenmunition abgeschossen haben und selbst davon getroffen werden. Zoh Shia selbst verursacht keine Drachenpest, sondern lediglich Feuer- und Donnerpest.

Wie kann man das umgehen? Am besten achtet man natürlich darauf, sich gar nicht erst mit der Drachenpest zu infizieren. Passiert das dennoch, schafft eine Nullbeere Abhilfe – ihr solltet also immer welche dabei haben, wenn ihr euch Zoh Shia entgegenstellt. Habt ihr sie mal vergessen, könnt ihr in unmittelbarer Nähe eures Lagers in dem Gebiet noch welche finden und einsacken.

Alternativ oder zusätzlich könnt ihr auf das Brustteil und die Armschienen der Wächter-Arkveld-Rüstung zurückgreifen, denn diese Teile verschaffen euch Stufe 3 Pestresistenz. Ebenso bieten sich Teile an, die eine hohe Resistenz gegen Drachenschaden haben. Auch mit elementaren Fernkampfwaffen wie dem Bogengewehr lassen sich die Kristalle zerstören, ohne selbst zu nah heranzukommen und sich mit der Pest zu infizieren.

Viele Spieler stellen sich derzeit Zoh Shia insbesondere wegen seiner Rüstung und den neuen Waffen entgegen. Besonders seine Rüstung hat es vielen Spielern angetan, da sich alle Teile zu absolut unterschiedlichen Outfits kombinieren lassen.