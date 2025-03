Mit diesen Builds in Monster Hunter Wilds braucht ihr fast keine Heiltränke mehr 

In einem Action-Anime schlägt der Held niemals zu – und genau das macht ihn so stark

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Die richtige Auswahl und Kombination der Rüstung und den dazu passenden Dekorationen und Skills spielt in Monster Hunter Wilds eine wichtige Rolle. Ein Spieler hat in Monster Hunter Wilds die Höhe der Heilung errechnet, die ihr mit zwei der populärsten Sets erhalten könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to