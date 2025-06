Monster Hunter Wilds startet noch Ende Juni mit seinem Title Update 2 – Das könnt ihr erwarten 

Capcom hat für Monster Hunter Wilds endlich angekündigt, wann es mit dem Title Update 2 weitergeht. Dieses Update soll viele Neuerungen in die Welt der Monsterjäger bringen, und was ihr erwarten könnt, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Wann erscheint Title Update 2? In einem Post auf X.com hat Capcom angekündigt, dass Title Update 2 für Monster Hunter Wilds noch Ende Juni erscheinen soll. Neben der Ankündigung gab es noch einen Post auf der offiziellen Seite von Monster Hunter Wilds mit Details darüber, was Fans in dem Update erwarten können.

Ein genauer Startzeitpunkt wurde noch nicht festgelegt, sollte aber in den kommenden Wochen offenbart werden. Neben der Ankündigung gab es schon einen Sneak Peak darüber, was Fans erwarten können, und wir zeigen es euch.

Neue Monster, Balance-Änderungen und ein schickes Feature

Was erwartet mich in Title Update 2? In einem offenen Brief der Capcom-Entwickler (via monsterhunter.com) gab es einige Ankündigungen, was Spieler im Title Update 2 erwarten können. Folgendes ließ sich rauslesen:

Es sollen neue Monster in TU2 erscheinen. Zusätzlich erhalten bekannte Monster gehärtete sowie kampfgehärtete Versionen, die eine noch größere Herausforderung bieten sollen. Noch stärkere Monster sind in zukünftigen Updates geplant.

Waffen sollen angepasst und verbessert werden. Darunter zählt der Hammer sowie die Doppelklingen. Beim Hammer geht es vor allem um die Attacken, während bei den Doppelklingen noch nicht bekannt ist, was abgeändert werden soll.

Seikrii soll Anpassungen bekommen, um noch benutzerfreundlicher zu sein.

Die Vorschau von Skills soll übersichtlicher werden und mit einem Knopfdruck auf verschiedenen Bildschirmen funktionieren.

Darüber hinaus ist für das Titel-Update 2 geplant, dem Fotomodus einen Schalter für die Charakteranzeige hinzuzufügen sowie eine Option, mit der sich der Leuchteffekt von Fertigkeiten und Gegenständen für euren Jäger abschalten lässt.

Mit TU2 soll auch das heiß begehrte Transmog-System für eure Waffen erscheinen. Vor allem Artian-Waffen lassen sich dann gut verstecken.

Das waren grob alle Infos, die Capcom derzeit in seinem Blog-Post offenbart hat. Mehr Infos sollen aber in Zukunft noch folgen, je weiter wir uns dem Release von TU2 nähern.

Weiß man schon, welches Monster mit TU2 erscheinen soll? Ja, in einem kurzen Teaser konnte man schon erkennen, welches Monster mit dem Title Update 2 erscheinen soll.

Es handelt sich dabei um das Unterwasserungeheuer Lagiacrus. Das Monster ist vor allem für seine Unterwasserkämpfe bekannt, doch diese wird es wahrscheinlich in Monster Hunter Wilds nicht geben. Unser MeinMMO-Redakteuer Alex kann nach 16 Jahren ein Wiedersehen, aber dennoch kaum erwarten: Nach 16 Jahren kehrt der legendäre Lagiacrus endlich zurück zu Monster Hunter – Jetzt habe ich Angst, dass er die Erwartungen nicht halten kann